In questo articolo spieghiamo perché non è un buon momento per comprare azioni Poste Italiane, nonostante le raccomandazioni degli analisti dicano il contrario. Ad oggi il consenso medio degli analisti è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 25%. Se questa sottovalutazione la si associa a un rendimento del dividendo di circa il 6%, ci rendiamo conto che l’indicazione potrebbe non essere così peregrina.

Tuttavia esiste anche l’analisi grafica e il nostro Ufficio Studi ha evidenziato come quello attuale non sia il momento migliore per acquistare azioni del titolo Poste Italiane. D’altra parte, già un mese fa avevamo messo in evidenza che Per le prossime settimane Poste Italiane potrebbe non essere un buon investimento

Prima di passare a questi aspetti, vogliamo anche evidenziare che il gruppo di solito rilascia risultati positivi migliori delle attese. inoltre il titolo, che attualmente vale a 0,69 volte il suo fatturato, è chiaramente sottovalutato rispetto ai concorrenti.

Perché non è un buon momento per comprare azioni Poste Italiane: le motivazioni dell’analisi grafica e previsionale

Poste Italiane (MIL:PST) ha chiuso la seduta del 15 ottobre a quota 7,634 euro in ribasso del 5% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista (linea continua), ma con la seduta del 15 ottobre potremmo assistere a una forte accelerazione ribassista. Sono stati rotto al ribasso, infatti, due supporti molto importanti in area 7,75-7,77 euro. A questo punti le quotazioni potrebbero arrivare fino in area 7,374 euro. Questo livello potrebbe rappresentare un ottimo punto di acquisto, visto che già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni. Qualora poi si dovesse continuare al ribasso la massima estensione si trova in area 6,992 euro.

Solo un immediato recupero di area 7,75-7,77 euro farebbe immediatamente ripartire le quotazioni al rialzo.

Time frame settimanale

Su questo time frame l’indecisione regna sovrana. Da giugno, infatti, le quotazioni si stanno muovendo in prossimità dell’intervallo 7,78 – 8,38 euro.

Qualora le quotazioni dovessero partire al rialzo gli obiettivi della proiezione sono quelli indicati in figura (linea continua). Come si vede gli spazi al rialzo sono molto importanti, ma i problemi sono collegati alla rottura del livello 7,78 euro. Con una conferma della chiusura settimanale sotto questo livello la tendenza virerebbe al ribasso.

Time frame mensile

La tendenza è rialzista, ma sono mesi che non riesce a rompere al rialzo la resistenza in area 8,09 euro. Solo una chiusura mensile sopra questo livello farebbe scattare le quotazioni verso gli obiettivi indicati. In caso contrario dovremmo andare a calcolare gli obiettivi ribassisti che stimiamo in area 6,7 euro, prima, e 4,3 euro, poi.