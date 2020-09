Perché non dovresti usare una maschera per il viso con la cannella senza aver fatto questo. Nel 2015 Marie Lopez, blogger francese, pubblicò sul proprio canale Youtube un video in cui illustrava i benefici arrecati alla sua pelle da una maschera per il viso a base di miele e cannella. Che cosa successe? E perché da quell’anno in molti preferiscono non usare la cannella nella preparazione di cosmetici fai da te? Eppure, le ricette utili a preparare maschere a base di cannella sono tutt’oggi molto diffuse sul web. Le appassionate e gli appassionati di quest’ambito lo avranno sicuramente potuto notare. Quindi, vediamo cosa devi fare prima di provare ad applicare una maschera alla cannella sul tuo viso.

Dopo qualche giorno dalla pubblicazione del video, numerosi followers della blogger Marie Lopez (nota sul web come EnjoyPhoenix) insorsero. Infatti, lo commentarono riportando le conseguenze cui erano andati incontro in seguito all’applicazione della maschera a base di cannella e miele. Alcuni si limitarono a sostenere di avere avvertito un forte bruciore al volto, ”come se la pelle stesse andando a fuoco”. Altri, invece, assistettero alla comparsa di macchie rosse e vesciche. Per la maggior parte delle persone la maschera quindi non fu di aiuto, anzi, procurò loro diverse eruzioni cutanee.

Secondo il National Institute of Health, l’applicazione diretta della cannella sulla pelle può causare ”irritazioni cutanee e reazioni cutanee allergiche”. La nota dermatologa newyorkese Doris Day sostiene che le proprietà della cannella possano essere di aiuto contro i brufoli grazie alle sue proprietà antibatteriche. Tuttavia, aggiunge che, prima di utilizzarla per farne una maschera per il viso, sarebbe meglio spalmarne una piccola quantità sul dorso e lasciarla in posa per qualche minuto. In questo modo, potrai capire se quest’ingrediente è dannoso per la tua pelle. Infatti, la cannella non è pericolosa per tutti, ma solo per alcune persone. Quindi, non preparare una maschera per il viso che contenga quest’ingrediente senza prima avere fatto delle prove.

