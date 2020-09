Come va bevuta la vodka affinché conservi gli aromi? L’errore più commesso è proprio quello di metterla in freezer. Secondo Roberto Anesi, uno dei più noti sommelier italiani, bisognerebbe invece degustarla servendola liscia in un bicchiere gelato. Tuttavia, bisogna operare un distinguo tra la vodka economica e quella di fascia cosiddetta premium. Un esempio? La Grey Goose. Vediamo, quindi, perché non dovresti mettere questa vodka in freezer.

Perché non dovresti mettere la vodka di fascia premium in freezer

Secondo François Thibault, che ha inventato la ricetta della Grey Goose, mettere una vodka di bassa qualità in freezer è una soluzione ideale. Infatti, fare ciò consente di nascondere le note aggressive e brucianti proprie di quelle low cost. Tuttavia, non è così che funziona per quelle di fascia premium come la stessa Grey Goose, il cui aroma è naturalmente morbido. Conservandola a temperature eccessivamente basse, si otterrebbe l’effetto di camuffarne gli aromi più sofisticati. Inoltre,Thibault ha dichiarato che la temperatura migliore per conservare Grey Goose si aggira tra gli 0 e i 4 gradi Celsius, praticamente la temperatura che raggiunge in una perfetta diluizione con ghiaccio in un mixing glass.

Quindi, se commettevi l’errore di mettere le vodka di fascia premium nel congelatore, da oggi non lo farai più.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quali sono le vodka di fascia premium

Non esiste una definizione vera e propria di ”vodka premium” e, di conseguenza, distinguere una vodka più economica richiede un minimo di attenzione. In particolare, una buona vodka dovrebbe avere le caratteristiche di morbidezza e scorrevolezza. Con il primo termine, s’intende che, quando bevuta, dovrebbe scorrere nel corpo in modo vellutato. Col secondo, che non dovrebbe provocare bruciore di stomaco quando ingerita. Tuttavia, questa non è la regola, dal momento in cui esistono alcune ottime bottiglie di vodka caratterizzate da un aroma forte e deciso.

Per approfondire Perché non dovresti mettere questa vodka in freezer

Fai sparire i punti neri con la maschera alla vodka