Alzi la mano chi non ha provato avvilimento a recuperare un asciugamano senza dover alzare tutta la pila? Questo succede, soprattutto, quando hai poco tempo e vuoi estrare velocemente l’asciugamano che ti serve. O magari hai poco spazio nell’armadio e non riesci ad infilarli tutti!

Per non parlare degli accappatoi, che sono davvero ingombranti! Spesso finiamo per metterli in modo casuale, sperando di trovare poi un momento per sistemare il tutto.

Il disordine in casa può dare la sensazione di vera e propria frustrazione.

In un articolo precedente abbiamo parlato come tenere casa in ordine e vivere meglio.

Oggi ti spieghiamo perché non dovresti mai piegare gli asciugamani e gli accappatoi così. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Perché non dovresti mai piegare gli asciugamani e gli accappatoi così

Se di solito sistemi gli asciugamani e gli accappatoi in maniera classica, piegandoli in quattro e poi li sistemi in una pila, sappi che non sfrutti bene il tuo tempo e lo spazio! Oggi ti insegneremo un semplice trucchetto per liberare dello spazio prezioso ed avere tutti gli asciugamani a vista. Inoltre, per estrarne uno basterà una semplice mossa.

Diciamo la verità, sono piccole cose che possono dare una grande gioia! Le mosse sono davvero poche e semplicissime! Una volta provato, non potrai farne a meno!

Il metodo del quale parliamo viene spesso usato anche dai grandi alberghi. Perché non appropriarsi del loro know how e replicarlo a casa nostra?

Vediamo come fare

Dopo aver lavato ed eventualmente stirato gli asciugamani, devi piegarli in tre. Dopodiché, falli arrotolare su sé stessi.

Poi sistemali nell’armadietto o nella mensola da bagno in maniera orizzontale, uno sopra l’altro.

Segui l’ordine di grandezza, prima quelli più grandi, a fianco i medi e poi i più piccoli. Per dare il tocco estetico, raggrupparli per colori.

E gli accappatoi?

Gli accappatoi sono davvero ingombranti e occupano tantissimo spazio! Il rimedio è quello di arrotolarli e poi legarli con il loro cinturino. Così non si aprono e manterranno la forma.