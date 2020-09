L’anno scolastico 2020/2021 si avvicina: sei probabilmente impegnato nel passare in rassegna il vecchio materiale dei tuoi bambini. Mentre decidi cosa gettar via e cosa tenere, ti capitano fra le mani miriadi di mozziconi e frammenti di pastelli a cera. Se i pastelli sono ormai troppo piccoli per essere impugnati, potresti cadere nell’errore di disfartene. Ma sarebbe uno spreco: scopri perché non dovresti buttare i pastelli a cera!

Fai risorgere i vecchi pastelli

Prima di buttare i tuoi vecchi pastelli, devi sapere che è possibile usarli per creare… pastelli nuovi! Per farlo, ti basterà:

raggruppare i frammenti dello stesso colore; grattugiarli o sminuzzarli con un coltello; mettere i pastelli grattugiati in stampi al silicone (vanno benissimo quelli per il ghiaccio o i cioccolatini); infornare a bassa temperatura o lasciar sciogliere al sole; lasciar raffreddare i nuovi pastelli ed estrarli dagli stampini; tirare e lavorare i nuovi pastelli su una superficie piana per dar loro la caratteristica forma allungata.

E se non hai abbastanza pastelli dello stesso colore? Nessun problema: puoi fondere assieme frammenti di tonalità diverse per realizzare divertenti pastelli multicolori.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Puoi anche sbizzarrirti con le forme: prova diversi stampini in silicone con forme fantasiose. Oppure, fai sciogliere la cera su un foglio di carta da forno e ritaglia le sagome che preferisci con le formine per biscotti.

Candele profumate

E se, invece che regalare nuovi pastelli ai tuoi figli, ti donassi un momento di relax e aromaterapia? Sciogliendo i frammenti dei pastelli è possibile realizzare candele nuove e profumate. Ecco come:

fai fondere i pastelli in microonde o a bagnomaria; aggiungi qualche goccia di olio essenziale a scelta; procurati un portacandele, attacca uno stoppino al fondo e tienilo dritto legandolo a una matita, che appoggerai in orizzontale sul bordo del portacandele; versa la cera fusa nel portacandele e lasciala raffreddare.

Ora che hai scoperto perché non dovresti buttare i pastelli a cera, puoi rilassarti grazie al profumo del tuo olio essenziale preferito. Vuoi provare un altro trucchetto economico per l’aromaterapia? Scopri perché dovresti appendere un ramo di eucalipto nella doccia.