Per abitudine o per ignoranza, si tende a buttare inavvertitamente ciò che potrebbe tornare utile. Si è già visto perché non dovreste buttare i fondi di caffè. Ecco invece perché non dovreste buttare le bucce di banana.

Pulire le scarpe

È possibile ripulire delle scarpe da sporche sfregandoci sopra la parte interna della buccia di banana, per poi strofinarci un panno di cotone. Il risultato è garantito!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Contro l’orticaria e le punture di insetto

Applicare una buccia di banana su una zona colpita dall’effetto urticante di una pianta o dalle punture di un insetto può essere utile a ridurre il fastidio provato.

Come concime

Così come i fondi di caffè, le bucce di banana possono essere utilizzate come fertilizzante naturale. In questo caso sarebbe però preferibile l’utilizzo di bucce provenienti da banane biologiche, in maniera tale da evitare che il terreno assorba i diserbanti generalmente usati nelle normali coltivazioni. La buccia di banana contiene infatti potassio, calcio, fosforo e sodio, tutti nutrienti che possono essere utili anche all’humus del terreno.

Contro gli insetti che si annidano tra le coltivazioni

Non solo come concime! Mettere alcuni pezzetti di buccia di banana nel terreno immediatamente al di sotto della pianta può tenere lontane le pulci e le afidi.

Sbiancare i denti

Strofinare sui denti l’interno di una buccia di banana permette di sbiancarli. Ovviamente non è un metodo che permette di sostituire il dentista o, addirittura, di non lavare i denti, ma funziona come soluzione momentanea in caso si abbia una dentatura lievemente giallognola. Tuttavia, è uno sbiancante non aggressivo, da preferire al bicarbonato in genere usato che, invece, a lungo andare rischia di causare danni allo smalto dentale.

Ecco perché non dovreste buttare le bucce di banana. A questo punto ci si potrà chiedere come fare se si ha intenzione di conservarle a lungo. La risposta è semplice: conservarle in un congelatore onde evitare che vadano a male. Anche se la buccia dovesse diventare nera, come probabilmente accadrà, non sarà un problema purché non finisca per deteriorarsi.