Magari abbiamo una vita molto impegnata e non riusciamo a prepararci direttamente ogni pasto. Con il ritorno della crisi del coronavirus e l’arrivo del secondo lockdown in molte Regioni non possiamo comprare nemmeno una pizza. Inoltre, magari abbiamo una famiglia numerosa e non possiamo permetterci il lusso di cucinare ogni pasto della giornata.

La scelta più ovvia sarebbe quella di usare prodotti surgelati o riscaldare delle pietanze cotte in precedenza. Tuttavia, ce n’è almeno una che bisognerebbe proprio evitare di riscaldare. Ecco perché non dovremmo mai riscaldare gli spinaci, pericolo grave.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Una questione di nitrati

Sembra di tornare ai banchi di scuola. Eppure, la tanto detestata istruzione ci avrebbe dovuto insegnare qualcosa: tutti i cibi che consumiamo e che cuciniamo, infatti, seguono precise leggi chimiche e fisiche.

Degli spinaci tutti conosciamo le doti e le virtù, anche se sono in molti i medici che suggeriscono prudenza. Infatti, pare che sì, gli spinaci contengano molto ferro, ma comunque molto meno di una bistecca di carne. Per tornare ai nitrati, il problema deriva dalla conservazione. Infatti, se conserviamo gli spinaci per lungo tempo, questi nitrati si trasformano in nitriti. Sono proprio loro i nostri avversari, composti chimici da cui dovremmo tenerci alla larga.

Possibile trasformazione in alimento cancerogeno

Il parere degli esperti è chiaro. Senza dilungarci troppo sulle ragioni chimiche per cui non dovremmo mai riscaldare gli spinaci, concentriamoci sul pericolo grave.

Purtroppo è il male del secolo, il cancro. Infatti, se riscaldiamo gli spinaci possiamo involontariamente causare delle reazioni chimiche che creano composti cancerogeni. Gli spinaci, infatti, da migliori alleati della nostra salute potrebbero diventare i nostri peggiori nemici.

In definitiva, forse davvero la salute non ha prezzo. E qui non intendiamo solo un prezzo monetario, anche il tempo ha il suo valore. Il tempo di cucinare, quindi, dovremmo davvero trovarlo.