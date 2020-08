Perché non dovete mescolare la candeggina con altri detersivi per la casa. Gli incidenti domestici dovuti ad avvelenamenti accidentali sono più frequenti di quanto possa sembrare ad una prima occhiata. Molti di questi potrebbero essere evitati prestando attenzione all’etichettatura dei prodotti utilizzati per la pulizia della casa. Nel periodo del lockdown, si è avuta una capillare diffusione della credenza secondo la quale mischiare candeggina e altri detersivi sarebbe utile a detergere meglio le superfici. E quindi, a proteggersi dal COVID-19. Ciò ha spinto l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) a pubblicare sul proprio sito un breve articolo volto a smentirla. Tuttavia, già da prima, in diversi Paesi industrializzati, questo pericoloso mito ha mietuto vittime o causato ospedalizzazioni. Tragiche conseguenze che sarebbero state evitabili con un minimo di attenzione e di conoscenza in più.

La risposta

La candeggina è uno dei prodotti per la casa più utilizzati. Se maneggiata ed in maniera oculata, può essere usata senza correre grossi pericoli. L’importante è prestare sempre attenzione all’etichettatura del prodotto, che ne esplica le proprietà e i modi in cui bisogna utilizzarla.

L’errore che viene compiuto più spesso è quello di mischiarla assieme ad uno o più prodotti per la casa nella speranza di ottenerne un intruglio capace di detergere in maniera più efficace. Ciò risulta talvolta fatale a causa delle reazioni chimiche che ne scaturiscono.

Si pensi al caso che ha visto la morte del direttore di un ristorante negli Stati Uniti. L’uomo aveva lavato il pavimento con della candeggina, ignaro di una precedente fuoriuscita di un agente detergente acido forte. La miscela, quindi, ha generato una quantità letale di cloro in uno spazio chiuso. Questa è stata una tragica coincidenza. Purtroppo, come sottolinea un articolo di Chemistry World (che si riferisce però agli USA) sono molte le persone che lo fanno volutamente, senza sapere di star correndo grossi rischi sia per la propria salute che per quella dei conviventi.

Cosa causa mescolare la candeggina con alcuni prodotti

Mescolare candeggina ed ammoniaca, ad esempio, causa la formazione di composti irritanti e dall’odore pungente. Invece, le conseguenze provocate da una reazione tra alcool etilico e candeggina possono essere delle più disparate. A fare la differenza sono le proporzioni dei due reagenti e le condizioni in cui avviene la reazione chimica. Non è possibile prevedere con certezza quali composti possano risultarne, ma la maggior parte di questi costituiscono pericolo per la salute. In ogni caso, è quindi bene evitare mischiare questi due prodotti. Più pericolosa la reazione tra acido cloridrico (muriatico) e candeggina, che genera cloro gassoso, la cui inalazione ad alte concentrazioni può risultare fatale.

