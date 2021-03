Spesso e volentieri il cane gira su se stesso. Lo fa in varie occasioni. In genere, prima di accucciarsi, prima di fare i bisognini, prima di dormire. Ma cosa significa? Ci vuole comunicare qualcosa di particolare? In realtà siamo di fronte ad un atteggiamento piuttosto comune.

In questa mini guida andremo a capire le principali motivazioni del perché il cane gira su se stesso e ci renderemo conto del perché non dobbiamo preoccuparci se il cane si comporta in questa maniera che ci sembra strana.

Sicurezza e comodità

Il cane in genere gira su stesso prima di accucciarsi e anche prima di fare i suoi bisogni. Si tratta di un atteggiamento che risale al suo istinto naturale. Camminare in tondo gli permette di prepararsi un comodo giaciglio: si sistema il terreno, appiattisce erba e foglie, sposta ghiaia e sassolini.

Idem per quanto riguarda il luogo dove potersi sistemare con agio e comodità per fare i suoi bisogni in tutta tranquillità. Non c’è quindi nulla di strano in questo comportamento. L’unica cosa è aspettare con pazienza che il nostro amico a quattro zampe abbia sistemato la zona nella maniera a lui più comoda.

Noia

Vedere il cane che si rincorre la coda può essere divertente, ma è anche sintomo che la bestiola si sta annoiando. In mancanza di altro da fare, questo è l’unico gioco divertente che ha per passare un po’ il tempo. Nulla di preoccupante se si tratta di episodi rari, ma se questo dovesse diventare un atteggiamento abitudinario, è meglio provare a stimolarlo di più, proponendogli qualche attività di svago.

Può infatti essere che il nostro cane abbia necessità di fare più esercizio fisico. Si tratta di necessità che possono dipendere non solo dalla personalità del cane, ma da una vera e propria esigenza fisica che contraddistingue la sua razza. Utilissimo allora sarebbe portarlo a correre, farlo uscire più spesso, stimolarlo con nuovi giochi e anche semplicemente dedicargli qualche coccola in più!

Attenzione a eventuali patologie (caso più raro)

Assodato il perché non dobbiamo preoccuparci se il cane si comporta in questa maniera che ci sembra strana, esistono però anche situazioni in cui, il cane che gira su se stesso, è la spia di qualche problema fisico.

Nello specifico, si può trattare di problemi al sistema nervoso e alla testa oppure di un dolore (o sensazione di fastidio) a livello della coda. Se questo atteggiamento del cane è associato ad altri strani comportamenti, inusuali rispetto al solito, è meglio consultare il proprio veterinario di fiducia.