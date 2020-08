L’arancia è un frutto noto per l’elevato apporto di Vitamina C che è in grado di dare all’organismo. Tuttavia, una volta consumata la polpa del frutto, è bene non gettarne via la buccia. In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi illustrerà perché non buttare le scorze di arancia.

Realizzare un esfoliante per il viso

Un esfoliante è un cosmetico che funge da tonico per la pelle del viso, ma è anche un ottimo prodotto da applicare prima della depilazione. Utilizzare le bucce d’arancia per realizzarne uno fatto in casa è semplice. Basta grattugiare la buccia dell’arancia e inumidirla con qualche goccia di acqua di rose. Va utilizzato durante la quotidiana pulizia del viso. Per farlo, basta applicare il composto sulla pelle del volto, seguitando poi a massaggiarla delicatamente per qualche istante. Infine, bisogna lasciarlo riposare per cinque minuti e risciacquarlo.

Come deodorante per le scarpe

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le bucce d’arancia possono essere utilizzate come deodorante per le scarpe grazie al loro odore forte ma gradevole, tipico degli agrumi. Per farlo, bisogna solamente inserire una fetta di buccia all’interno delle calzature e lasciarle riposare per una notte intera.

Come repellente

Il forte odore degli agrumi infastidisce le zanzare. Distribuire grossi pezzi di buccia di arancia lungo i davanzali delle finestre è un buon modo per tenerle lontane dall’interno dell’abitazione.

Utilizzarle per i dolci

Con la buccia di arancia è possibile realizzare dei canditi fatti in casa da utilizzare per guarnire i panettoni o come gustosi bastoncini da immergere nel cioccolato fondente liquido: bontà assicurata!

Come realizzare i canditi fatti in casa

Ingredienti

– Bucce di arancia, possibilmente spesse

– Zucchero semolato

– Acqua

Procedimento

Per rendere meno amare le bucce, metterle in un pentolino con dell’acqua fredda. Lasciarle poi bollire per due minuti. Gettare via l’acqua e ripetere l’operazione per una seconda volta. Pesare le scorze ed aggiungervi lo stesso quantitativo di acqua e zucchero (ad esempio: per ogni 50 g di scorze utilizzare 50 g di zucchero e 50 g acqua). Far cuocere lo sciroppo a fuoco basso, prestando attenzione a non farlo caramellare. Quando lo sciroppo si è completamente asciugato, rimuovere i canditi dalla pentola. Disporli sulla carta da forno tenendoli distanziati tra loro e lasciarli asciugare ulteriormente per almeno 12 ore.

Questo era Perché non buttare le scorze di arancia, per approfondire consultare anche Perché non dovresti buttare le bucce di banana.