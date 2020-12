Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il lavaggio dei capelli è una operazione importantissima non soltanto per averli puliti, morbidi e lucenti, ma anche per mantenere una chioma robusta e in salute.

Tutti abbiamo una routine ben consolidata per il lavaggio dei capelli, ma spesso questa routine prevede di pettinarli da bagnati. Molti di noi hanno l’abitudine di pettinare i capelli appena usciti dalla doccia, quando i capelli sono ancora fradici. Purtroppo però, questo è uno dei molti errori che possono inavvertitamente portarci a danneggiare i capelli.

Ecco perché non bisognerebbe mai pettinare i capelli quando sono bagnati.

I capelli bagnati si spezzano più facilmente

Perché non bisognerebbe mai pettinare i capelli quando sono bagnati? Pettinare i capelli appena usciti dalla doccia sembrerebbe la soluzione ideale per districarli nella maniera più efficace, ma forse non tutti sanno che si tratta in realtà di un grave errore. Quando sono bagnati, infatti, i capelli si trovano nel loro stato più vulnerabile. Possono sfibrarsi, danneggiarsi o spezzarsi molto più facilmente rispetto a quando sono asciutti. Tentare di districarli quando sono bagnati rischia di peggiorare la situazione, e di causare capelli danneggiati e crespi. Vediamo qual è invece il metodo migliore per pettinare i capelli senza danneggiarli.

Meglio pettinarli da asciutti e partendo dalle punte

Per dei capelli più sani, è meglio pettinarli da asciutti. Scegliamo una spazzola o un pettine dai denti abbastanza larghi e possibilmente morbidi, che sarà più delicato sulla nostra chioma.

Inoltre, è importante cominciare a pettinare i capelli dalle punte, e poi salire man mano verso la radice dei capelli. Questo ci permetterà di evitare la formazione di nodi, che rischiano di spezzare i nostri capelli.

Se vogliamo capelli morbidi e lucenti, evitiamo di asciugarli con il phon a temperatura troppo alta. Un altro consiglio che non tutti conoscono è quello di non avvolgere mai i capelli bagnati in un asciugamano di spugna (ecco perché non bisogna farlo).