Nei nostri palazzi, specialmente nella grandi città, è immancabile l’ascensore. Alle volte è possibile notare che è stata aggiunta in complessi immobiliari non di recente costruzione, dove non era prevista. Ma usarla non è assolutamente consigliato. Ecco perché non bisogna mai prendere l’ascensore.

L’uso delle scale è un toccasana per la salute

Quando le persone entrano in un palazzo, per recarsi in un ufficio o in un appartamento, si dirigono immediatamente all’ascensore. Non importa a che piano debbano salire, è quasi una abitudine. D’altronde l’ascensore è lì davanti, pronta, comoda. Si schiaccia un pulsante, si apre una porta e via verso l’alto. O verso il basso.

Ma se l’ascensore è una comodità, fare le scale offre un grande benessere all’organismo. I benefici nell’usare le scale per salire o scendere, sono innumerevoli e di lungo termine sulla salute. I primi immediati effetti dell’utilizzo delle scale, rinunciando all’ascensore, è quello del dimagrimento e della tonicità muscolare.

Ci sono dei dati precisi che ci aiutano a capire quanto salire una rampa di scale sia utile in termine di dimagrimento. Si stima che salire e scendere una rampa di scale da 10/15 gradini, comporti il consumo tra 1 e 2 calorie.

Perché non bisogna mai prendere l’ascensore

Proviamo a immaginare una persona che vive a un terzo piano e ha l’ufficio al secondo piano. Più o meno una rampa di scale ha tra 10 e 15 gradini, quindi proviamo a fare una simulazione.

Uscendo di casa una volta nella giornata, scendendo al piano terra fa 3 rampe di scale e 3 a salire quando rientra. Per salire nel suo ufficio fa 2 rampe di scale a salire quando arriva e 2 a scendere quando esce dall’ufficio. Mettiamoci però anche una discesa e una salita per andare a mangiare. Altre 4 rampe.

Facciamo la somma. Per uscire da casa e tornare a casa sono 3 rampe di scale per due volte, ovvero 6 rampe di scale. In ufficio fa due rampe di scale 4 volte, quindi 8 rampe di scale che sommate alle precedenti, sono 14 rampe di scale. In totale un consumo tra 14 e 28 calorie al giorno. Che moltiplicato per una media di 22 giorni lavorativi, fa una media tra 300 e 600 calorie.

In conclusione

Prendere l’ascensore è spesso una abitudine. Fare la scale non è così faticoso come molti pensano, o almeno non lo è per la maggior parte delle persone. E i benefici sono enormi.

Fare le scale ogni giorno aiuta la salute cardiovascolare e nelle donne favorisce l’eliminazione della cellulite. Ecco perché non bisogna mai prendere l’ascensore.

