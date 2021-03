Perché non bisogna mai buttare i guanti di gomma, si possono riutilizzare in tantissimi modi utili ed efficaci

I guanti di gomma per pulire la casa e il giardino, quando diventano vecchi o si rovinano non bisogna buttarli. È possibile riciclarli e farli diventare oggetti molto utili o riutilizzarli come decorazioni per il giardino. Con i guanti di gomma si possono realizzare oggetti impensabili. Ed ecco perché non bisogna mai buttare guanti di gomma, si possono riutilizzare in tantissimi modi utili ed efficaci.

Usarli per legare o chiudere

Dai vecchi guanti di gomma è possibile ricavare degli utili elastici per legare o chiudere qualsiasi cosa. Bastano delle semplici forbici e tagliare a fettine sottili i guanti. Da un guanto è possibile ottenere cinque o sei cerchi sottili, che possono essere usati, ad esempio, per legare buste di pasta.

Tagliando fettucce più larghe, si realizzano comodi lacci per chiudere contenitori o recipienti vari.

In giardino i vecchi guanti si possono riutilizzare come fioriere e il risultato è sorprendente. Infatti, i vecchi guanti di gomma sono ideali per creare un’atmosfera simpatica e si prestano a varie composizioni.

È possibile riempire i guanti con terra e piantare piante grasse all’interno. Sulla punta delle dita del guanto praticare piccoli forellini. Questo sistema permette il drenaggio per tutti i tipi di piante. Appendere il guanto con un gancio. L’effetto è particolare, perché dal guanto a forma di mano esce una piccola piantina verde.

Un altro modo per rendere ancora più suggestivo l’effetto dell’uomo e della natura è quello, di riempire il guanto di terra e chiuderlo alle estremità.

Posizionare in guanto pieno di terra con la mano raccolta, al suo interno forare la gomma e riempire di terra la mano. Al centro piantare due o tre piantine grasse, la composizione così realizzata si può porre su un tavolo in giardino o in casa. L’effetto che crea questa composizione è dell’uomo che protegge la terra tenendola nella sua mano.