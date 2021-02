Un amore a prima vista, quello tra il padrone e il proprio amico a quattro zampe. Un affetto che il cane dimostra incondizionatamente e proprio per questo motivo è facile innamorarsene subito e ricambiare con la stessa dolcezza. Pelosi e dal musetto simpatico, i cani tendono a mostrare la contentezza muovendo energicamente a destra e sinistra la coda.

Dal canto suo, il padrone lo accoglie a braccia aperte, con tante coccole e carezze.

Tuttavia, capita sempre più spesso, di considerare l’animale d’affezione talmente simile all’essere umano da dimenticare la sua indole e la sua natura. Dunque, è buona norma ascoltare il parare degli esperti per far procedere al meglio la convivenza con il proprio Fido.

Perché non bisogna mai accarezzare la coda del cane, ecco il parere degli esperti

Tutti coloro che convivono con un cane hanno il compito di documentarsi e conoscere il proprio Fido, così da mostrarsi preparati nel momento del bisogno.

Non tutti sanno, ad esempio, che per il cane la coda ha una sua importanza e rappresenta una zona del corpo anche molto sensibile.

Viene definita come l’allungamento della colonna vertebrale. Il miglior amico dell’uomo è consapevole del valore della sua coda e percepisce sensibilmente il dolore quando colpisce qualcosa scodinzolando.

Per questi motivi, di norma, il cane sviluppa un natura senso di protezione nei confronti di questa parta esterna di se stesso.

Bisogna prestare attenzione, dunque, quando si decide di accarezzare il cane. Meglio evitare di toccare la coda perché potrebbe scatenare nell’animale stress e malessere. Secondo gli esperti, anche le razze più tranquille potrebbero diventare aggressive.

Se “Perché non bisogna mai accarezzare la coda del cane, ecco il parere degli esperti” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Attenzione a questi comportamenti, secondo la scienza i gatti possono essere allergici agli umani” per avere qualche informazione in più anche sui felini più amati di sempre.