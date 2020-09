Può capitare di essere riusciti a comprare un paio di scarpe che troviamo molto carine e anche comode e che per questo motivo le indossiamo tutti i giorni.

Indossare sempre le stesse scarpe, tutti i giorni, potrebbe far male alla salute ed anche rovinare la scarpa, o farla invecchiare precocemente.

Rischiamo che un bel paio di scarpe comprato di recente dovrà essere riparato dal calzolaio. Se il danno è all’interno della scarpa, allora difficilmente la si potrà riparare oppure non ne vale la pena in termini economici. Quindi, per preservare lo stato di salute dei nostri piedi, dobbiamo essere forniti di diverse paia di scarpe.

Questi sono alcuni dei diversi motivi sul perché non bisogna indossare sempre le stesse scarpe tutti i giorni. Ora ne vedremo altri.

Quando calziamo le stesse scarpe ogni giorno, anche quelle più comode cominceranno sicuramente a dare fastidio e procurare qualche dolore ai piedi. Le scarpe da ginnastica, se indossate tutti i giorni, potrebbero provocare qualche fastidio all’arco mediale del piede. Le scarpe col tacco troppo basso, col tempo, arrecano indolenzimenti ai polpacci, addirittura alla schiena e ai talloni.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

I motivi principali sul perché non bisogna indossare sempre le stesse scarpe tutti i giorni, sono dovuti dal fatto che le calzature hanno bisogno di respirare.

Se si continuano ad indossare ogni giorno le stesse scarpe e per molte ore, queste non avranno il tempo di asciugarsi dalla condensa o dalla sudorazione, e si formeranno inevitabilmente cattivi odori ed aumenterà la flora batterica. Può anche accadere che le scarpe, non asciugandosi, perdano la loro forma originaria. Se non riusciamo proprio a fare a meno di utilizzarle tutti i giorni, allora si dovrà trovare un sistema per farle asciugare velocemente.

Come asciugare le scarpe velocemente

Le scarpe si possono asciugare velocemente mettendo nell’interno del borotalco e lasciarlo agire tutta la notte.

La mattina dopo, togliere il borotalco dalle scarpe e riutilizzarle.

Un altro consiglio è quello di asciugarle mettendo nel loro interno della carta di giornale. Appallottolare la carta di giornale ed inserirla all’interno della scarpa fino alla punta. Continuare a riempire con le palle di giornale. Dopo un ora, rimuoverle e ripetere l’operazione con della carta asciutta.

Ricordare di estrarre dall’interno della scarpa la soletta, così asciugheranno più’ velocemente.

Le scarpe possono essere asciugate nell‘asciugatrice. Leggere l’etichetta delle scarpe per verificare se e’ possibile farle asciugare in questo modo.

Non usare l’asciugatrice se si tratta di un paio di scarpe da ginnastica, o in pelle perché il calore potrebbe danneggiarle.