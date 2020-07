Perché non bisogna bere acqua quando si mangiano dolci? Ecco la risposta della scienza. Siete soliti bere acqua quando mangiate dolci? Forse è il caso di non farlo più, se non volete incorrere in brutte sorprese. Ma perché non si può bere acqua quando si mangiano i dolci? Cosa succede al nostro corpo? Bere acqua mentre si mangiano dolci potrebbe innalzare i livelli di zucchero nel sangue. L’acqua, quindi, aiuterebbe il corpo ad assorbire il glucosio dal cibo.

A dirlo sono alcuni scienziati del Suriname, in Sud America, secondo i quali l’acqua aiuterebbe il corpo ad assorbire il glucosio dal cibo. La diretta conseguenza è un aumento dei livelli di zucchero nel sangue. Lo studio afferma che il consumo di acqua su dolci aumenta significativamente i livelli di glicemia postprandiale, quella successiva al pasto (nella fase di digestione).

L’esperimento del team sudamericano

Per arrivare a questa conclusione il team sudamericano ha testato i livelli di zucchero nel sangue in un gruppo di 35 volontari dopo aver mangiato una ciambella con la marmellata. Per le misurazioni i soggetti sono stati divisi tra chi aveva bevuto acqua prima, durante o dopo aver mangiato, oppure non aveva affatto bevuto. Nei volontari che avevano bevuto mentre mangiavano il dolce sono stati rilevati i picchi più alti di glucosio nel sangue. I loro livelli erano infatti aumentati di quasi il doppio rispetto a quelli degli altri. È per questo che gli scienziati suggeriscono di bere prima o dopo aver mangiato e in generale di evitare di bere nello stesso momento in cui si mangia, al fine di ridurre l’impatto del consumo di zuccheri. Quindi ora continuerete a bere acqua durante i dolci oppure ne farete a meno e seguirete questo studio?