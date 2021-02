Anche i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di una routine di igiene regolare. Parte di una corretta routine è naturalmente il bagno, utile soprattutto se il nostro cane ha pensato di rotolarsi nel fango o nell’erba durante una passeggiata.

I cani hanno bisogno di essere lavati meno frequentemente di noi umani, ma quando arriva l’ora del bagno, potremmo pensare che i prodotti più adatti per il nostro cane siano gli stessi che si utilizzano per i bambini, come shampoo e bagnoschiuma delicati.

Ma in realtà non è così: lavare il nostro cane con prodotti per bambini potrebbe essere non soltanto controproducente, ma anche dannoso, e bisognerebbe sempre utilizzare dei prodotti specifici studiati apposta per i cani.

Ecco perché non bisogna assolutamente usare lo shampoo per bambini sui cani.

La pelle umana è più acida di quella dei cani

La pelle, sia quella degli umani che dei cani, è ricoperta di una fauna batterica e di sostanze lipidiche fondamentali per il suo corretto funzionamento, che non devono essere completamente eliminate dai prodotti detergenti.

Ma la nostra pelle e quella dei cani è molto diversa rispetto al tipo di detergente più adatto. La pelle dei cani, infatti, tende ad essere neutra o leggermente alcalina. Noi umani abbiamo invece una pelle con un pH più acido. Per questo, uno shampoo umano, anche uno delicato come quello pensato per i bambini, non è adatto ad essere utilizzato su un cane.

I detergenti umani potrebbero creare danni

Utilizzando uno shampoo umano su un cane, rischieremmo di creargli dei problemi come fastidio, arrossamenti, prurito. O addirittura rendere la pelle del cane più suscettibile alle infezioni.

Per questo è sempre necessario utilizzare prodotti pensati apposta per la pelle dei cani. Mai cedere alla tentazione di utilizzare gli stessi shampoo che utilizziamo noi. Anche se si tratta di prodotti delicati per bambini.

Se notiamo che il nostro cane si lecca ossessivamente dopo un bagno, potremmo aver utilizzato il prodotto sbagliato. Se però il cane si lecca sempre le zampe, il motivo potrebbe essere un altro, ecco spiegato questo comportamento.