Oggi cercheremo di chiarire qual è il motivo che si nasconde dietro la coulrofobia ossia la paura dei clown, in italiano pagliacci. Ebbene, sono moltissime le persone che soffrono di questa fobia. I sintomi e la gravità della coulrofobia possono variare. Alcune persone, quando vedono in pagliaccio, si sentono vulnerabili, disorientati o semplicemente a disagio; altre manifestano, invece, un grave senso di angoscia, che, nei casi estremi, può sfociare in vere e proprie crisi d’ansia.

In questo articolo cercheremo di dare una spiegazione al perché molti soffrono di questa paura e come superarla. Infatti spesso accade che comprendendo i motivi alla base di una fobia, si riesca a risolverla più facilmente.

La prima ragione è riconducibile a quel fenomeno che in psicologia si chiama perturbante. Sigmund Freud, padre della psicologia, è stato il primo a dare una definizione di perturbante. Per lo psicanalista austriaco il perturbante è “quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare”. Sarebbe proprio il realismo estremo del pagliaccio, in cui riscontriamo però qualcosa di strano, diverso, perturbante appunto, a provocare sensazioni negative e quindi a scatenare la paura. Proviamo a spiegare meglio questa teoria psicologica.

Il pagliaccio è ovviamente una persona, travestita e truccata, ma pur sempre una persona. I tratti del volto ci sono, per forza di cosa, familiari. Eppure ci troviamo davanti degli occhi, un naso e una bocca sproporzionati e che non si comportano nel modo in cui siamo abituati. Il sorriso disegnato non corrisponde all’espressione reale della bocca. Gli occhi sono ingigantiti e il colore del volto in generale è troppo vistoso.

Ebbene, la capacità di codificare le espressioni è alla base della comunicazione non verbale. Ragion per cui l’incapacità di distinguere le reali intenzioni di un pagliaccio mette a disagio e spaventa. Sensazioni che vengono poi amplificate dalla tipica andatura goffa, spesso innaturale, dei clown.

Inoltre, nell’immaginario comune, il pagliaccio è una figura maliziosa e dispettosa, cosa che spinge a stare sempre in guardia ed a non fidarsi.

Abbiamo dunque cercato di fornire informazioni utili sul perché molti soffrono di questa paura e come superarla.