In un precedente articolo, abbiamo spiegato una strategia che se applicata all’indice azionario mondiale e se la storia tenderà a ripetersi (come dovrebbe) potrebbe portare a rendimenti di oltre 11% all’anno nei prossimi 10 anni.

La statistica è stata ponderata sulle serie storiche dal 1898 ad oggi. Oggi, vogliamo trattare un argomento che per molti potrebbe sembrare ostico ma in realtà non lo è.

Perchè molti fanno il contrario di quello che andrebbe fatto per guadagnare sui mercati azionari? Cosa fanno in sostanza? Perdono, quando sui mercati stessi si dovrebbe guadagnare con costanza.

Oggi, illustreremo un aspetto che forse molti trascurano.

Iniziamo con una domanda.

Con che probabilità un mercato azionario che scende poi tornerà a salire? Esse sono del 100% e la risalita è solo questione di tempo.

Qual è il momento migliore per comprare sui mercati azionari quindi? Quando scendono!

Ultimi 23 anni del Dow Jones e le discese più importanti

Quando ci riferiamo all’indice azionario mondiale indichiamo quello composto da 50% America, 30% Europa e 20% Asia e Paesi emergenti. La correlazione della tendenza dei prezzi fra Dow Jones e questo indice è quasi dell’90%.

Andiamo ad analizzare le più importanti discese dall’anno 1987 ad oggi.

1998

Discesa da 9.367,84 a 7.400,30 -21%. Intervallo fra massimo e minimo di 3 mesi. 2 mesi per poi ritornare sui massimi ante crisi.

2000

Discesa da 11.750,30 a 7.197,40 -38,74%. Intervallo fra massimo e minimo di 20 mesi. 47 mesi per poi ritornare sui massimi ante crisi.

2007

Discesa da 14.198,10 a 6.469,85 -54,43%. Intervallo fra massimo e minimo di 3 mesi. 51 mesi per poi ritornare sui massimi ante crisi.

2011

Discesa da 12.876 a 10.404 -19%. Intervallo fra massimo e minimo di 5 mesi. 5 mesi per poi ritornare sui massimi ante crisi.

2015

Discesa da 18.351,40 a 15.370 -16,2%. Intervallo fra massimo e minimo di 3 mesi. 10 mesi circa per poi ritornare sui massimi ante crisi.

2018

Discesa da 26.951,80 a 21.712,50 -19,43% circa. Intervallo fra massimo e minimo di 2 mesi. 7 mesi per poi ritornare sui massimi ante crisi.

2020

Discesa da 29.568,60 a 18.213,70 -38,4%. Intervallo fra massimo e minimo di 2 mesi. 8/9 mesi per poi ritornare sui massimi ante crisi.

Questi dati sono una costante dal 1898 ad oggi. Il periodo più lungo per ritornare sui massimi è stato dopo la crisi del 1929/1932 (22/23 anni per tornare ai massimi ante crisi.

Basta andare ad analizzare i dati del risparmio gestito a livello globale ed in ogni crisi si nota una costante:

nei momenti di ribasso, gli investitori escono dall’azionario mentre i dati di cu sopra ci indicano che dovrebbero fare il contrario. Ecco spiegato in modo molto semplice e sommario del perchè molti fanno il contrario di quello che andrebbe fatto per guadagnare sui mercati azionari.

Cosa fare quindi sul prossimo ribasso forte dei mercati?

La risposta è davvero semplice.