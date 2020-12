Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non si deve trascurare la giusta informazione in campo alimentare, soprattutto per quei prodotti di cui tutti fanno uso. Salvaguardare la propria salute oltre ad essere un diritto è anche un dovere. Non bisogna mollare la presa e pensare che tutto sommato si sta bene lo stesso, oppure che il prezzo è attraente. Non sarà più attraente quando questi prodotti sortiranno il loro effetto dannoso. Per questo motivo ProiezionidiBorsa si chiede perché molti comprano questa pasta in cui è presente un terribile veleno.

Segnalazioni dalla stampa

Ultimamente si sono avute delle segnalazioni riguardo alla presenza di glifosato in alcune paste di grandi marchi italiane. Non è la prima volta e noi lo abbiamo già segnalato in un precedente articolo. Ci sono dei grani che provengono dall’estero che sono contaminati da questo terribile pesticida.

È meglio non abbassare troppo la guardia perché questa ed altre sostanze si accumulano nel corpo e provocano delle terribili malattie. Zuccheri lavorati, grassi idrogenati, pesticidi e derivazioni alcoliche per la raffinazione, sono quasi sempre sulla nostra tavola, nascosti sotto le spoglie di appetibili manicaretti.

Perché molti comprano questa pasta in cui è presente un terribile veleno?

In Canada il clima è molto freddo, non proprio adatto al grano. Si utilizzano delle spighe basse perché più resistenti. Vengono irrorate di pesticidi prima della mietitura, per eliminare le erbacce alte che sono cresciute col grano, pesticidi vietati in Italia già dal 1971. Grazie al glifosato il grano canadese irrorato di neve, riesce a giungere a maturazione. Poi, impacchettato e messo sulle navi, arriva in Italia, primo importatore. Questo è poi mischiato col grano italiano, per farne pasta. Lo scorso anno si sono importati 1,1 milione di tonnellate di grano canadese e 1,4 milioni da altre provenienze estere.

La situazione e i marchi

Una recentissima inchiesta de Il Salvagente ha mostrato come ci siano dei marchi famosi in cui è stata rilevata la presenza di glifosato, prendendo in esame gli spaghetti. Nella precedente inchiesta di due anni fa, erano solo due i marchi la cui pasta conteneva glifosato. Oggi l’inchiesta ha rilevato che in ben 7 marchi c’è presenza di questo erbicida potenzialmente cancerogeno, anche se solo in tracce.

I marchi in questione sono: Divella, Esselunga, Eurospin, Garofalo, Lidl, Rummo, Agnesi. Nella Agnesi si attesta presenza di glifosato in grano totalmente italiano.

Riflessi sulla salute

Il glifosato produce danni sul fegato. Sul sistema endocrino e in una recente ricerca finlandese emerge anche che attacca il microbiota intestinale, distruggendo oltre la metà dei batteri buoni dell’intestino.

Per salvaguardare la salute meglio rivolgersi ai marchi che producono spaghetti senza glifosato e notoriamente di origine biologica.