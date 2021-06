Prendersi cure delle piante e avere un giardino bello e rigoglioso fa stare bene, soprattutto per chi ha il cosiddetto “pollice verde”. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo sempre parlato di piante e in modo generale di giardinaggio, dando consigli e rimedi. È vero che le piante necessitano di tanta cura e per crescere sane e floride hanno bisogno delle nostre attenzioni. Ma se ci fosse una pianta che farebbe stare bene noi?

Ebbene sembra che in questo splendido mondo delle piante ce ne sia una in particolare con un “potere” speciale. Questa pianta cresce al sud poiché preferisce un clima mediterraneo ed è conosciuta sin dai tempi degli antichi Romani. Ma vediamo di quale si tratta nel dettaglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Perché è conosciuta con questi nomi

Il lampascione è conosciuto con diversi nomi e alcuni di questi ruotano attorto alla parola comune “cipolla”. Infatti il bulbo ne ricorda la sua forma ed è molto consumata specialmente nelle regioni del sud Italia che hanno contribuito al suo riconoscimento come prodotto tradizionale. Ma il lampascione ricorda anche l’aglio, tanto che alcuni nomi con il quale è conosciuto lo sottolineano. Per via del suo sapore e della sua forma dunque è associato sia alla cipolla che all’aglio.

Perché molti coltivano questa pianta dalle proprietà straordinarie che ci fa stare bene

Questa pianta è un vero toccasana per la nostra salute e molte persone, nelle regioni del sud, la coltivano e la utilizzano proprio per le sue proprietà. Chi infatti soffre di problemi di stitichezza o di problemi intestinali dovrebbe provare il lampascione per avere dei benefici al riguardo. Inoltre ha un apporto calorico davvero basso ed ha azione diuretiche per cui è adatto per le diete ipocaloriche. È ricco di sali minerali e flavonoidi ed ecco perché molti coltivano questa pianta dalle proprietà straordinarie che ci fa stare bene.

Non è indicata nelle persone soggette ad avere problemi al fegato e ai reni ma per questo consigliamo sempre il parere di un medico.

Approfondimento

Secondo gli esperti è questa la mela da scegliere per abbassare il colesterolo.