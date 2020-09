Il nostro organismo per raffreddarsi produce sudore e accade anche di notte. Prima di verificare se tali episodi sono dovuti a patologie, occorre notare se le lenzuola e le coperte con cui ci copriamo non siano troppo calde e nemmeno sintetiche. La stanza dove dormiamo non deve essere eccessivamente calda.

Anche quando non fa così caldo può capitare di svegliarsi al mattino e di ritrovarsi completamente inzuppato di sudore, compresi il guanciale e le lenzuola tanto da dover lavare tutto.

Le cause del perché molte persone sudano la notte possono essere dovute a fenomeni transitori causati da stati di ansia o tensione, disturbi del sonno, le apnee notturne. Dalla menopausa alla gravidanza, da errate abitudini alimentari.

Per quanto riguarda gli stati di ansia bisogna risolvere il problema alla radice rivolgendosi ad uno psicologo. L’apnea notturna è caratterizzata da molti episodi di ostruzione più o meno grave delle vie aeree durante il sonno,. Si manifesta specialmente con episodi di sudorazione notturna. Se viene diagnosticata questa malattia deve essere trattata prima che possa causare altri problemi come malattie cardiache e diabete. La soluzione nella maggior parte dei casi può essere l’uso di una macchina che consente di respirare durante la notte in modo da poter riposare meglio ed eliminare i sintomi.

Durante la perimenopausa e la menopausa sono note le vampate di calore durante la notte. Le fluttuazioni ormonali causano l’aumento della temperatura corporea. Ci si alza spesso durante la notte, sentendosi molto accaldate e a disagio. Per la gravidanza il sudore notturno è causato dai cambiamenti ormonali, non tutte le donne incinte hanno questo problema. La situazione torna alla normalità dopo il parto.

Perché molte persone sudano la notte

La sudorazione copiosa può essere dovuta dall’effetto collaterale di qualche farmaco oppure a patologie neurologiche, infezioni, diabete, squilibri ormonali, problemi alla tiroide, come l’ ipertiroidismo.

Le sudorazioni notturne possono essere dovute anche dalla presenza di forme tumorali. Ad esempio i linfomi che possono procurare sudore eccessivo e prurito notturno, ingrossamento dei linfonodi e la leucemia.

Alcuni studi hanno messo in evidenza che su un campione di 2.267 pazienti, il 41 per cento soffre di sudorazioni notturne.

Quando rivolgersi ad un medico

Bisogna rivolgersi ad un medico se questo problema si presenta con regolarità, se interferisce col sonno, se è associato a febbre e altri sintomi come la perdita di peso ingiustificata.

La sudorazione notturna è un sintomo sgradevole ed è un segnale che il corpo sta “mandando” per indicare qualcosa che non va.