L’aglio è utilissimo in molte ricette. Lo usiamo per un’infinità di piatti e si rivela fondamentale spesso per dare gusto e sapore al cibo. Ma quanto tempo ci vuole a sbucciarlo? Si tratta di un’operazione che ci leva tempo e, diciamolo, non lascia neanche un buon odore sulle mani! Dunque, dobbiamo trovare dei metodi per ovviare a questo problema. E noi del team di ProiezionidiBorsa ne abbiamo uno ottimo per i nostri lettori, che ora sta spopolando in rete. Dunque, vediamo nel dettaglio perché mettere uno spicchio d’aglio nel microonde potrebbe essere la soluzione.

Ammorbidire l’aglio e sbucciarlo in fretta, ecco come fare

Siamo d’accordo che l’aglio sia fondamentale in diverse ricette, dato che offre sapore e unicità ai cibi che cuciniamo. Il problema sorge quando dobbiamo iniziare a sbucciare l’aglio con cura, perdendo tempo e facendo diventare le nostre mani maleodoranti. Proprio per questo motivo, dovremmo usare il microonde. Questo elettrodomestico ci potrà sicuramente aiutare. Infatti, basterà lasciarci lo spicchio dentro per circa 20 secondi alla potenza minima. La buccia verrà via da sola e l’aglio non perderà in alcun modo il suo sapore!

C’è anche un’altra ragione per metterlo in microonde

Ma c’è più di un motivo per cui si dovrebbe provare questo piccolo ma geniale rimedio della nonna. Infatti, mettere uno spicchio d’aglio nel microonde può essere ideale anche quando si vuole usare questo cibo nelle insalate. Inserendolo nell’elettrodomestico in un contenitore con 2 cucchiai di acqua, un po’ d’olio e un pizzico di sale per 7 minuti, il risultato sarà perfetto. L’aglio perderà il suo gusto troppo forte, mantenendo invece un sapore più dolce e adatto alla nostra insalata!

Ed ecco svelato perché mettere uno spicchio d’aglio nel microonde! Provare per credere. Risparmieremo molto tempo in cucina!

Ed ecco svelato perché mettere uno spicchio d'aglio nel microonde! Provare per credere. Risparmieremo molto tempo in cucina!