Questa novità si sta espandendo in Italia, e sta trovando molte adesioni e richieste anche nel resto del Mondo.

Mettere una bustina da tè nel pentolino delle uova, è una ricetta della cucina orientale cinese, tipica degli street food.

Chi è già stato in Cina sa, che ovunque in qualsiasi angolo della strada, si trova questo tipo di spuntino: l’uovo al tè.

C’è da considerare, che l’uovo per i cinesi è il simbolo della vita, di rinascita e di fertilità. Per questo motivo, le uova sono particolarmente importanti proprio all’inizio dell’anno.

Per tradizione, vengono mangiate durante le celebrazioni del Capodanno cinese.

Il cibo per i cinesi è celebrazione e preghiera, mangiano per festeggiare delle ricorrenze importanti esprimendo un desiderio.

In questo articolo spieghiamo, perché mettere una bustina da tè nel pentolino delle uova sta avendo molto successo.

Le uova cotte secondo questa ricetta, hanno un sapore notevole ed è un piatto molto piacevole da mostrare.

La preparazione è molto semplice, ma richiede un po’ di tempo perché le uova devono avere il tempo di assorbire il sapore.

Ecco perché mettere una bustina da tè nel pentolino delle uova sta avendo molto successo

Ingredienti

a) uova;

b) acqua;

c) una bustina di tè nero;

d) qualche stecca di cannella;

e) salsa di soia;

f) sale q.b.

Procedimento

Mettere le uova in un pentolino e ricoprirle di acqua. Farle bollire per una decina di minuti. Dopodiché, metterle in ammollo nell’acqua fredda per farle raffreddare.

Una volta raffreddate, creare delle crepe nel guscio senza farle staccare dall’uovo.

Questo procedimento, serve a far penetrare nell’uovo, l’aroma del te in modo da non dover togliere la buccia nella prossima cottura.

Mettere le uova nel pentolino, e riempire con l’acqua ad un altezza di circa 2,5 centimetri sopra le uova.

Sistemare il pentolino sul fuoco, far bollire e inserire la bustina da tè nero, il sale, la salsa di soia, e qualche stecca di cannella.

Procedere con la cottura a fuoco lento, per circa dieci o quindici minuti.

Successivamente, lasciare le uova in infusione per qualche ora, o per tutta la notte.

Sgusciarle e mangiarle per colazione, per spuntino, o in qualsiasi momento della giornata.