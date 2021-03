Oggi vogliamo parlare dei vari lavoretti che si compiono dentro casa molto spesso ci troviamo ad utilizzare strumenti specifici. In particolare è frequente dover fare uso del martello. La sua funzione principale è quella di piantare chiodi ma in realtà ha anche vari altri usi. Dietro questo strumento però si possono nascondere diverse insidie. Prima tra tutte quella di recare danno a noi stessi, alle nostre mani soprattutto. Ma abbiamo già parlato di questo e di come un pettine possa risolvere questo problema in un altro articolo. Oggi vogliamo parlare di un’altra tipologia di rischio che si riscontra quando si usa questo strumento. E scopriremo perché mettere della colla su un martello è semplicemente geniale.

Il danno che può fare un martello

Prendiamo in esame quando bisogna appendere un semplice chiodo. Se utilizziamo i giusti trucchi possiamo riuscire a tutelare la salute delle nostre dita. Ma esclusa questa problematica dobbiamo affrontarne un’altra forse più insidiosa. Quando arriviamo alle ultime martellate per essere sicuri di aver piantato bene il chiodo possiamo fare un vero è proprio danno. Può capitare infatti di danneggiare la superficie tramite l’urto del martello. Provocando quelle tipiche incisioni circolari. In più se il martello è sporco o rovinato, arrugginito possiamo anche macchiare la superficie su cui stiamo lavorando. In questo modo andremo a rovinare la parete, il tavolo o qualunque cosa su cui si stava piantando un chiodo.

Come non fare più danni

Adesso è arrivato il momento di svelare perché mettere della colla su un martello è semplicemente geniale. Ma andiamo per gradi. Prendiamo una colla liquida, trasparente, come ad esempio una super colla. Mettiamola omogeneamente sulla superficie del martello, sulla parte che batte il chiodo. Facciamo in modo di creare uno strato spesso, anche di mezzo centimetro. Lasciamo che si asciughi completamente, non possiamo utilizzarla prima che sia del tutto asciutta. Ed ecco che la soluzione al problema è pronta.

Infatti ora questo strato di colla ammortizzerà il contatto tra il martello e la superficie su cui stiamo lavorando. Impedendo di formare quelle incisioni che rovinano la superficie su cui si martella. Sempre per lo stesso principio impedirà la formazione di macchie. Sia perché si interpone, come abbiamo detto, sia perché essendo trasparente non lascia macchie. Adesso potremo utilizzare il martello senza alcun rischio di danno.