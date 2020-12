Da qualche tempo, una famosissima multinazionale del cibo ha messo in atto una azione molto particolare e strana. L’azienda è McDonald’s, che ha iniziato ad inserire delle telecamere all’interno dei suoi cassonetti. Perché McDonald’s mette le telecamere nei cassonetti?

Uno dei marchi più conosciuti al mondo

McDonald’s è probabilmente uno dei marchi più conosciuti al mondo. Se domandate ad un qualsiasi abitante della terra se ha mai sentito nominare di McDonald’s, difficilmente vi dirà che non conosce questo nome.

Come tutti sappiamo, l’azienda americana è la regine del fast food, non da tutti, però, considerato di eccellenza. Anzi, molti definiscono quel tipo di cibo, spazzatura. Non perché non sia buono, tutt’altro.

Molti ne vanno matti e non ne sanno fare a meno. Ma è considerato dai nutrizionisti insano per l’organismo a causa dell’alta percentuale di grassi e zuccheri contenuta e del bassissimo valore nutrizionale.

Quindi, suonerà curioso sapere che McDonald’s da qualche tempo ha fatto inserire nei cassonetti delle telecamere. Esatto, avete letto bene. Nei grandi contenitori di smaltimento del cibo dei suoi fast food, McDonald’s ha fatto installare delle telecamere.

Perché McDonald’s mette le telecamere nei cassonetti?

Naturalmente la domanda sorge spontanea: ma a cosa serve filmare e vedere cosa accade nei cassonetti? In genere le telecamere si usano per fare videosorveglianza. Per caso l’azienda americana ha paura che qualcuno si intrufoli nei cassonetti per rubare gli avanzi di cibo gettato? La risposta è molto più semplice.

Le videocamere nei cassonetti, servono a verificare cosa viene gettato nei rifiuti. Una misura che dovrebbe aiutare, nelle intenzioni della società USA, a migliorare la raccolta differenziata.

Controllare cosa viene gettato nei cassonetti, sia da parte dei clienti che da parte dei dipendenti di McDonald’s, permette di scoprire materiale non riciclabile. Il materiale non riciclabile è di difficile smaltimento e deve seguire un processo di distruzione diverso da quello del riciclo. Quindi non può e non deve essere mischiato.

Inoltre, le telecamere nei cassonetti permettono di scoprire un’altra cosa, banale ma utilissima. Ovvero capire quando il cassonetto è pieno e quindi deve essere svuotato.

