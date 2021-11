Quando parliamo di croissant pensiamo subito alla colazione. Chiamato anche brioche o cornetto, si tratta di quell’alimento a cui nessuno rinuncerebbe al mattino, specialmente se accompagnato da un cappuccino schiumoso al punto giusto. Che sia vuoto, alla crema, alla marmellata o al cioccolato, in ogni caso e in ogni modo è sempre buonissimo. A tal proposito, in un precedente articolo abbiamo detto quali sono i segreti di un cornetto soffice e delizioso fatto in casa. Sorprenderà scoprire che tra questi, oltre al latte intero e ad un cucchiaino di miele, c’è anche una goccia di rum.

Nonostante i croissants all’alba ci facciano letteralmente impazzire, oggi vorremmo parlare di un altro tipo che non si mangia al mattino, ma all’antipasto. Un tipo particolare e a base di ingredienti diversi dalla solita sfoglia ripiena di crema. Vediamo di cosa si tratta.

Perché mangiarli a colazione se possiamo gustare questi favolosi croissants caldi e filanti per l’antipasto

Si tratta dei croissants di patate, di cui avevamo già parlato in precedenza con una ricetta sfiziosa e invitante. Stavolta però, vogliamo proporre alcune varianti speciali e ideali per accontentare anche i palati più intransigenti. E non solo, perché abbiamo intenzione di cuocerli al forno e non fritti, per un risultato più leggero e croccante.

Gli ingredienti, le relative quantità e il procedimento di preparazione dei croissants sono simili alla precedente ricetta, ma con qualche variante.

Per l’impasto base serviranno:

½ kg di patate;

200 grammi di farina 00;

1 uovo;

80 grammi di grana;

sale q.b.

Per preparare i nostri croissants facciamo bollire le patate insieme alla buccia e una volta cotte, schiacciamole con un apposito schiacciapatate. Versiamole in una ciotola, uniamo il resto degli ingredienti e lavoriamo il tutto con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo. Lasciamo riposare in frigo per una trentina di minuti e passiamo ad altro.

Il ripieno

Arriviamo alla parte più interessante di tutta la preparazione, la farcitura. Noi abbiamo optato per due alternative, una con scamorza e un cucchiaio di pomodoro e l’altra con mozzarella e pomodori secchi. Qualunque sia la nostra scelta, tagliamo il formaggio a piccoli pezzi e, nel caso della mozzarella, lasciamola scolare per bene.

Prendiamo il nostro impasto di patate dal frigo e tagliamone alcuni rettangoli di medie dimensioni. Riempiamoli al centro con i pezzetti di scamorza o mozzarella, i pomodori secchi o un cucchiaio di pomodoro. Richiudiamo i croissants e riponiamoli in forno a 180 gradi per 20-25 minuti.

Perché mangiarli a colazione se possiamo gustare questi favolosi croissants caldi e filanti per l’antipasto, magari sorseggiando un buon vino rosso. Un’entrée degna di nota, per cene altrettanto di alto livello.