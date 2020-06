Una guida per approfondire perché mangiare le banane in avanzato stato di maturazione. Il cibo prediletto dalle scimmiette è un buon compagno nella dieta alimentare anche di noi umani. Le banane infatti sono ormai entrate nelle case di tutti, prevalentemente per le merende di grandi e piccini. Un vero e proprio concentrato di dolcezza, a seconda del livello di maturità, racchiuso in un formato a mezzaluna. Gettando uno sguardo nei reparti dell’ortofrutta, sarà facile avvistarne di “esemplari” giallo limone, ma anche di un verde intenso, dei formati più vari.

Non capiterà invece d’imbattersi mai in caschi di banane “total black” o dalle punteggiature scure. Nessuno o quasi, si azzerderebbe infatti a mettere nel carrello questi frutti più in là con la maturazione. Un’abitudine che, alla luce delle considerazioni che seguono, meriterebbe forse qualche valutazione ulteriore. Vediamo quindi, più in dettaglio, perché preferire le banane in avanzato stato di maturazione.

Il concentrato multifattoriale

Tutti siamo a conoscenza dell’alta percentuale di potasso contenuto nelle banane. Anche se, secondo fonti di autorevoli nutrizionisti, la banana non salirebbe sul podio quanto ad alimenti con miglior riserva di potassio. La precederebbero infatti gli spinaci crudi, seguiti da rucola e cavolini crudi, ma anche da kiwi, indivia e finocchi. Senza dimenticare noci, olive nere e pistacchi, leader massimi in fatto di naturale apporto di potassio.

Ma perchè mangiare le banane in avanzato stato di maturazione? Tra i benefici ulteriori che l’assunzione di banane produce, vanno segnalati anche l’azione di controllo sulle contratture muscolari e sulla pressione sanguigna. Senza con questo dimenticare, i benefici a livello di sistema immunitario e nervoso. Concentrando ora l’attenzione sulle banane dalla buccia più scura, sarebbe legittimo chiedersi: ma cosa cambia se si assumono banane acerbe o mature?

Il valore aggiunto delle banane più mature

Il gusto sensibilmente più dolce delle banane più in avanti nella maturazione, non è il solo quid pluris. Infatti più le banane maturano e più aumenta le percentuale di zuccheri semplici e proteine in esse contenute. Per cui, a meno che non si sia affetti da diabete, non sarebbe male consumare, anziché cestinare, le banane mature.

Uno studio di matrice giapponese , apparso già qualche anno fa, aveva infatti rilevato che mangiare le banane in avanzato stato di maturazione era in grado d’innescare una maggiore reattività dell’organismo affetto da certe patologie. Per questo c’è stato anche chi si è spinto ad affermare che le banane, cosiddette tigrate, potrebbero contribuire a prevenire patologie connese allo stile di vita e allo sviluppo di certe forme tumorali. Una prospettiva che cambierebbe radicalmente le carte e le abitudini in tavola.