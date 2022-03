Abbiamo ricominciato a lavorare in presenza e abbiamo detto addio ai pranzi in casa con un pasto caldo e genuino.

Si ricomincia con i soliti panini al bar e piadine veloci, ma non solo. Se abbiamo la fortuna di avere una trattoria vicino al posto di lavoro, possiamo mangiare un piatto di pasta o un secondo con contorno. Finalmente mangiamo un po’ meglio, ma il portafogli comincia a risentirne. 10 euro oggi, 10 domani ed è così che spendiamo almeno 50 euro a settimana. Non si tratta di una cifra eccessiva, ma nemmeno irrisoria se consideriamo il resto delle spese e l’aumento delle bollette. In periodi come questo, la parola d’ordine è risparmiare, anche sul cibo. Potremmo preparare del riso o della pasta fredda da portare al lavoro oppure un classico sandwich. E se avessimo voglia di qualcosa di sfizioso, magari da consumare anche a cena? Un piatto facile e veloce, ma buono e sfizioso.

Si parla spesso della sfoglia e delle torte salate, ma non si pensa mai ad utilizzarla al posto del classico panino. Proprio così, per realizzare un rustico da dividere in più parti e mangiare quando desideriamo. Ecco come prepararlo in pochi e semplici passi.

Perché mangiare il solito panino se possiamo preparare questa goduria per il pranzo a sacco o una cena economica

Per un rustico da 5/6 porzioni ecco cosa ci servirà:

2 rotoli di pasta sfoglia;

300 grammi di provola;

200 grammi di prosciutto cotto;

2 zucchine tagliate a nastro;

olio e origano q.b.

1 tuorlo d’uovo.

Procedimento:

Per prima cosa, stendiamo il primo rotolo di pasta, tagliamo la provola a fette di medie dimensioni e adagiamone una parte sulla sfoglia. Aggiungiamo la metà del prosciutto e le zucchine già tagliate. Mettiamo il resto della provola e del prosciutto, aggiungiamo un filo d’olio, una manciata di origano e chiudiamo con l’altro rotolo di sfoglia. Lavoriamo i bordi in modo da evitare che il condimento esca durante la cottura. Spennelliamo il tuorlo d’uovo sulla superficie e inforniamo a 170 gradi per circa 20-25 minuti in modalità ventilata.

Togliamo la nostra sfoglia ripiena dal forno e tagliamola in 6 porzioni quadrate. Possiamo gustarla immediatamente o conservarne un po’ per il nostro pranzo al sacco.

