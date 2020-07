Perchè mangiare da McDonald’s diventa sempre più “Made in Italy”

Un focus per capire perché mangiare da McDonald’s diventa sempre più Made in Italy.

Gli ingredienti di preparazione dei pasti veloci presso la catena McDonald’s Italia virano sempre più verso il nostro tricolore. A darne notizia un’Ansa di qualche giorno fa. L’ingresso di nuovi alimenti italiani, si legge nella nota, “s’inserisce nel percorso di italianità intrapreso ormai da molti anni e nella lunga storia di collaborazione e supporto al tessuto economico del territorio”. Vediamo quindi di capire meglio perché mangiare da McDonald’s diventa sempre più “Made in Italy”.

I nuovi ingressi italiani

I nuovi ingressi italiani nel “paniere” di McDonald’s Italia si riferiscono al latte e al bacon. Due capisaldi per la preparazione di prodotti principe nel menu di McDonald’s. Vale a dire hamburger e gelati. Stando alle iniziali stime aziendali, l’acquisto di bacon per il solo 2020 si aggirerebbe attorno alle 1.500 tonnellate. Mentre per ciò che concerne il latte, la stima ruota attorno ai 4.500.000 litri di latte all’anno, solo per i coni gelato.

Quanto ai fornitori, McDonald’s ha reso noto che il latte per il “Sundae” e il “McFlurry”, sarà di provenienza Granarolo. Quanto invece al bacon, la fornitura è di Italia Alimentari, una società del gruppo Cremonini, e del Salumificio Fratelli Beretta. Una sinergia, questa con la filera di prodotti italiani, che affonda le sue radici in un recente passato. Rientra infatti in una politica precisa di McDonald’s allargare le fila degli ingredienti italiani, per la realizzazione di menù di stampo americano.

Altri ingredienti “made in Italy”

Le “new entry” vanno ad aggiungersi ad altri prodotti della filiera italiana, come carne bovina e pollo, forniti rispettivamente da Inalca e Amadori. Quanto invece alle torte e alle brioche, i fornitori sono Bindi e Cupiello. Le insalate e le verdure fresche in genere provengono invece da Bonduelle Italia e Sab. Il pane è poi “appannaggio” di Bimbo e altri.

Prodotti Dop e Igp

La collaborazione tra McDonald’s Italia e il settore agroalimentare del Paese Italia, si legge nella nota, “è consolidata anche dal legame con i prodotti Dop e Igp, che ha ormai alle spalle 12 anni di cammino attraverso 15 eccellenze certificate del territorio italiano”. Tra queste eccellenze va annoverato il Parmigiano Reggiano Dop, fornito da Parmareggio. Un braccio armato italo-americano dunque, quale chiave per la ripartenza del settore del fast-food.