Come per le verdure, ogni periodo dell’anno ha i suoi pesci di stagione. Al mercato, sapere cosa comprare e in quale stagione ha notevoli vantaggi. Per prima cosa comprare il pescato stagionale è molto conveniente per le nostre tasche. In più, con una spesa giusta si può portare a casa del pesce di ottima qualità.

Ottobre e novembre sono i mesi migliori per gustare il pesce azzurro. In questo periodo il Mar Mediterraneo ne è ricchissimo. Alici, calamari, cernie, ombrine, orate, sardine, seppie, cefali. Ecco i 3 pesci economici da comprare in autunno ricchi di omega 3 e poveri di grassi. Queste varietà sono riconosciute per essere un’ottima fonte di omega 3 e acidi grassi salutari per il nostro organismo. Per questa ragione, integrare il pesce azzurro nella nostra dieta è molto importante.

Tuttavia, tra le varietà ittiche di questi mesi ce n’è una meno conosciuta ma altrettanto straordinaria. In questo articolo daremo una risposta alla domanda: perché mangiamo solo pesce azzurro se questo delizioso crostaceo ha una carne dolce e sopraffina?

Un piccolo animale rosa che vive nelle grotte

Il suo nome scientifico è Plesionika narval meglio conosciuto come parapandalo. Si tratta di un piccolo gamberetto dal corpo rosato che vive nel Mediterraneo occidentale. In Italia si pesca soprattutto nei mari di Sicilia e nel Golfo di Sorrento. Oggi è riconosciuto come presidio Slow Food. Questa creatura vive prevalentemente in grotte nascoste in profondità. Proprio per questa ragione la pesca tradizionale con le reti non è indicata per catturarlo.

Tempo addietro, però, i pescatori hanno escogitato una tecnica quasi infallibile per catturare il parapandalo. Si chiama nassa ed è una trappola molto grande a forma di zucca. S’intreccia come una cesta e si lascia una piccola bocca a imbuto. Da qui la preda entra e difficilmente riesce ad uscire. Ecco come il gamberetto rosa, detto di nassa, viene pescato. Ma vediamo insieme per quali caratteristiche si distingue e perché la sua carne è così pregiata.

Il gamberetto di nassa è simile in tutto e per tutto a un normale gamberetto. Anche dal punto di vista nutrizionale ha valori molto simili. Come il gambero è ricco di omega 3 e potassio. Inoltre possiede buone fonti di vitamine del gruppo B. Tuttavia, proprio perché il suo habitat è circoscritto ad alcune zone d’Italia, è poco conosciuto.

Dai cugini gamberi si differenzia per le sue carni e per la presenza di piccolissime uova blu attaccate nel sottopancia. La carne del parapandalo è dolce, compatte al tal punto da venire consumata cruda. Infatti, gli estimatori consigliano di gustarlo con una spruzzata di limone e un filo di olio.