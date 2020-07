Perché l’oro sta salendo così tanto? L’oro non ha mai avuto così tanto valore. E potete seguirne l’andamento in tempo reale qui. Perché sta succedendo questo? Ci sono diverse motivazioni. Che proveremo a riassumere in pochi minuti di lettura. Continuate a leggere.

I mercati e l’economia sono profondamente disconnessi. La motivazione è da ricercare nell’anticipo temporale che i primi hanno sulla seconda. E che di solito è di 6-9 mesi. Quindi, mercati (soprattutto americani) che vanno bene indicano una cosa. Che l’economia, oggi in sofferenza quasi ovunque, recupererà. E lo farà anche abbastanza in fretta. Questa è la scommessa dei mercati. E, ovviamente, ciò accade soprattutto negli States. Il mercato più liquido ed efficiente del mondo, a livello finanziario. Ed anche quello più fluido e flessibile a livello lavorativo. Ma se le cose sono così ben definite, perché il metallo nobile si comporta così? Perché l’oro sta salendo così tanto?

L’oro è il bene rifugio per eccellenza. Ed è inversamente correlato con i mercati. Ciò significa che se il primo scende, i secondi salgono, e viceversa. Ci sono due motivazioni principali, quindi, per la salita di questa materia prima. Il primo è che la Covid-19 ha influenzato parecchio la catena di produzione dell’oro. E lo ha fatto dai produttori agli utenti finali. L’aumento della domanda da parte degli investitori, unito a un’offerta limitata, ha portato a prezzi elevati e a un mercato rialzista. Mercato che ha operato nonostante queste pressioni sulla catena di approvvigionamento. Perché quest’ultima può ricevere diverse pressioni lunga la sua estensione. Si va infatti da pressioni alla produzione, a quelle sulla consegna o sulla raffinazione. Ma anche a pressioni per i trader, vista la scarsità di metallo, e per gli utenti finali. Che non ne trovano molto da compare. Quindi il prezzo sale per questo motivo.

Come tutti sanno, l’oro è il bene rifugio per eccellenza. Insieme al franco svizzero e al dollaro americano. Ma è l’unica commodity che abbia questo titolo. L’aumento di domanda ha influenzato i quattro principali mercati finanziari dell’oro. Questi sono il mercato dei futures e gli ETF. Ma anche quello dell’oro fisico per il commercio e la finanza, e le monete e barrette d’oro per il pubblico indistinto. Perché tutti questi mercati hanno bisogno di oro reale per funzionare. Anche quelli principalmente finanziari. Le restrizioni dovute alla Covid-19 hanno disturbato spedizioni e consegne del minerale. Quindi l’accesso al medesimo è stato più difficile. E questa è la seconda motivazione.

Ecco le ragioni del perché l’oro sta salendo così tanto. Scarsità del minerale perché la produzione è rallentata. Enorme richiesta da parte finanziaria e delle persone comuni. Il prezzo non può che salire. Soprattutto finché permangono queste condizioni.