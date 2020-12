Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Stiamo analizzando attentamente il cambio EUR CHF perchè scorgiamo elementi che ci fanno ritenere che sia imminente una fase verticale. Ora andiamo ad analizzare perchè l’euro potrebbe partire spedito al rialzo contro il franco svizzero.

Il cambio in questo momento quota a 1,0853 +0,09%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,0504 ed il massimo a 1,0916. Cosa attendere da ora in poi? Negli ultimi mesi, confortati dai pattern grafici in corso avevamo avuto la sensazione che si andasse verso la parità fra le due valute. Come al solito in Borsa e sui mercati finanziari, le idee e le previsioni vengono o meno sconfessate dalla tendenza dei grafici. E sul cambio l’aria sta girando o almeno ad oggi sembra così.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Analisi del time frame giornaliero e settimanale

Dal minimo di 1,0660 del 4 novembre è partita una fase direzionale in un pattern che sul giornaliero e settimanale si configura come doppio minimo in formazione. I prezzi ad oggi sono indirizzati verso l’area di primo obiettivo a 1,0879 e successivo 1,1055 circa. Quindi, il consiglio è di andare long su euro contro il franco svizzero con stop loss a 1,0790 e target a 1,1055 da raggiungere per/entro 1/3 mesi.

Ma nel medio lungo termine ovvero in ottica 3/6 mesi cosa dobbiamo attendere dal cambio valutario? Il bottom di periodo è stato segnato e ora si andrà verso nuovi massimi poliennali?

Perchè l’euro potrebbe partire spedito al rialzo contro il franco svizzero?

Fra 1,0504 del maggio e il novembre 2020 si sono formati dei prezzi a ridosso di una trend line rialzista di lungo periodo. Da questi livelli fino a prova contraria, probabilmente è partita una nuova fase direzionale rialzista.

Il mese di novembre ha chiuso sopra 1,0806 e quindi ha convalidato questo scenario. Ora l’obiettivo a 12 mesi sembra essere posto in area 1,1055 prima e poi 1,1264/1,15.

Attenzione, tradare questo cambio al rialzo di breve e lungo termine potrebbe essere un’ottima opportunità Lo stop loss è anche in questo caso a 1,0790.