Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ma veramente le scope possono stare in piedi da sole? Alla domanda preferiamo rispondere alla fine dell’articolo. Prima vogliamo soffermarci su un argomento apparentemente irrilevante, ma che invece nasconde una grande importanza.

Scopriamo perché è importante conoscere se le scope stanno in piedi.

La broomstick challenge

Facciamo una breve premessa. Ogni anno Google pubblica la classifica delle parole e delle frasi più ricercate dell’anno. La classifica comprende varie categorie: gli eventi più ricercati, le parole più ricercate, i personaggi più ricercati. Ci sono anche le categorie come fare, cosa significa, fai da te e perché.

Ebbene, in questa ultima categoria, il terzo “perché” più ricercato dell’anno, è stato perché le scope stanno in piedi da sole. Sembra incredibile eppure è così. Ma perché centinaia di migliaia di persone hanno digitato sul motore di ricerca questa frase?

Perché sui social ad inizio anno cominciò a girare una gara: la broomstick challenge.

Broomstick è il manico di scopa. La sfida dichiarava che il 10 febbraio le scope avrebbero potuto rimanere in verticale da sole, a causa di una particolare congiuntura astrale.

Perché le scope stanno in piedi da sole?

In pratica la sfida era di verificare che solo il 10 febbraio le scope potessero stare in piedi da sole. Questo perché in quella data, il particolare allineamento di alcuni pianeti creava un campo gravitazionale che favoriva il fenomeno.

Tale fenomeno permetteva alle scope di rimanere verticali senza sostegno alcuno. Cosa che non poteva accadere negli altri giorni. In realtà la notizia è un falso, creato ad arte per aumentare il traffico sui social.

E adesso veniamo alla risposta con cui è stato aperto l’articolo: veramente le scope possono stare in piedi da sole? Tutte le scope posso rimanere in posizione verticale senza sostegno.

Devono essere appoggiate in modo tale che le setole creino un supporto capace di mantenere in equilibrio il manico. Se posizionate in maniera giusta, le scope possono stare in piedi ogni giorno dell’anno. Provare per credere.