Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ora spieghiamo ai nostri lettori perché le pulizie di casa aiutano a bruciare calorie e fanno bene alla salute. Molte persone sono afflitte dal pensiero costante di dover perdere peso, in modo particolare lo sono le donne.

La vita frenetica, gli impegni quotidiani non permettono di poter svolgere costantemente una regolare attività fisica.

Non tutti sanno che le pulizie di casa aiutano a bruciare calorie. Il consumo calorico varia in base al tipo di lavoro domestico che si svolge e al tempo che si impiega per farlo.

Pulire i vetri, rifare i letti, lavare il pavimento, passare l’aspirapolvere, stendere il bucato, sono tutte attività che fanno perdere peso.

Infatti, secondo uno studio del Dipartimento di Fisiologia umana dell’Università di Milano, le attività domestiche aiutano a perdere calorie.

Queste attività sono utili per fare movimento, e se si alternano con qualche esercizio fisico e un adeguato regime alimentare potrebbero far perdere peso.

Ecco perché le pulizie di casa aiutano a bruciare calorie e fanno bene alla salute

Quali sono le attività domestiche che, se eseguite in modo “sostenuto”, aiutano a bruciare calorie?

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

Lavaggio dei pavimenti

Con un ora di questa pulizia si arrivano a perdere fino a 145 calorie. Quest’ attività, alternando l’uso delle braccia, ne mette in moto i muscoli.

Spolverare

Anche se spolverare è noiosissimo, occorre coglierne il lato positivo, aiuta a far perdere fino a 25 calorie se svolta per 15 minuti al giorno.

Rifare i letti

Il rifacimento o il cambio delle lenzuola di quattro letti, eseguito tutti i giorni, arriva a far perdere anche 65 calorie al giorno.

Pulizia del bagno

È un’attività che rassoda i muscoli dei glutei e delle gambe. Si bruciano ben 250 calorie al giorno.

Lavare i piatti

In una settimana, questa attività permette di bruciare 560 calorie.

L’uso dell’aspirapolvere

Passarlo tutti i giorni per mezz’ora fa smaltire circa 90 calorie.

Anche se noiose, le pulizie di casa permettono di fare movimento e si evita uno stile di vita sedentario. Se eseguite nel modo giusto, senza assumere posizioni errate, fanno anche bene alla salute.