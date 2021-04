Quando prepariamo una torta non sempre ci viene perfetta come quelle che vediamo in foto o in video. Gli errori che si possono commettere sono davvero tantissimi: la torta si sgonfia o non lievita, viene troppo densa o asciutta, oppure collassa o si gonfia al centro. Ma a che cosa sono dovuti questi errori? Scopriamo perché le nostre torte si sgonfiano, si seccano e altri problemi comuni e soprattutto capiamo come risolverli.

Problemi con il centro

Il Team di ProiezionidiBorsa ha già spiegato tutti i trucchi per cucinare una torta perfetta. Tuttavia è davvero molto importante capire bene gli errori che facciamo per non commetterli più. Iniziamo quindi con i problemi che riguardano il centro della torta.

Non è raro vedersi formare una cupola solo al centro della nostra torta. Questo errore scaturisce da tre situazioni diverse. Infatti la cupola al centro si forma se il nostro impasto è troppo liquido. Anche il modo in cui versiamo l’impasto nella tortiera può fare la differenza. Non versiamolo tutto in un unico punto, ma facciamolo partendo dai lati e finendo al centro, cercando di distribuire in modo omogeneo l’impasto. Infine anche il tipo di cottura può influire: se vediamo formarsi una cupola probabilmente la temperatura è troppo alta.

Al contrario se il centro della torta collassa i problemi possono essere due. Potrebbe essere colpa o delle uova montate in maniera eccessiva o della temperatura. Infatti i continui sbalzi di temperatura non fanno bene alla nostra torta. Ricordiamoci di non aprire il forno in continuazione e di non farlo mai prima che siano trascorsi almeno 20 minuti.

Perché le nostre torte si sgonfiano, si seccano e altri problemi comuni

Se la nostra torta non lievita le cause possono essere molte. Può essere colpa nuovamente della temperatura troppo alta o della cottura non abbastanza lunga. Potrebbe esserci troppo burro nell’impasto oppure non abbiamo montato bene le uova. Infine forse l’impasto è eccessivamente liquido.

Se invece la torta è densa potremmo aver usato il forno con una temperatura bassa. Forse abbiamo lavorato poco l’impasto, o abbiamo aggiunto burro freddo e non a temperatura ambiente. Oppure può essere nuovamente colpa delle uova non montate bene.

Le cause di una torta asciutta sono molto varie. Potrebbero esserci troppe uova, oppure abbiamo messo poco burro e zucchero. Può essere utile lavorare per meno tempo l’impasto. Infine la cottura: se la torta viene asciutta forse l’abbiamo lasciata troppo in forno, oppure la temperatura è più alta di quanto dovrebbe.

Terminiamo con la torta che si sgonfia. Se la torta sgonfia durante la cottura è perché usiamo una temperatura troppo alta. Se invece la torta sgonfia dopo la cottura probabilmente è perché ancora non era cotta bene.