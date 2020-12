Le lenticchie sono parte della famiglia dei legumi e sono caratterizzate dalla loro forma sferica e piatta. Di dimensioni molto piccole, sono però ricche di nutrienti. Esistono diversi tipi di lenticchie: ci sono le lenticchie rosse (o egiziane), quelle verdi, marroni, rosa, bionde e nere. Ognuna di esse differisce per sapore e pregio.

In Italia sono coltivate diverse tipologie di lenticchie. Tra esse, ricordiamo le lenticchie di Castelluccio di Norcia, le lenticchie di Ustica e le lenticchie di Altamura.

Oltre al nostro paese, sono altri 50 a coltivare lenticchie e quelli in cui sono maggiormente diffuse sono l’India, il Canada e la Turchia.

È un legume estivo, la cui fioritura avviene tra maggio e luglio, ma viene consumato in particolare nei mesi freddi. In commercio si trovano in diversi tipi di packaging: il vetro, la latta, oppure nelle confezioni di carta o plastica. Quando possibile, è preferibile acquistarle con un packaging diverso dalla latta, perché potrebbe alterarne il sapore.

Perché le lenticchie fanno bene? In barattoli di latta o meno, surgelate o secche, possiedono infinite qualità: vediamo insieme quali.

I benefici

Le lenticchie sono dei legumi e, come tali, possiedono una grande quantità di fibre e piccola di grassi: esse, quindi, aiutano a tenersi in forma, favorendo il senso di sazietà e a tenere sotto controllo il peso, aiutando anche a mantenere un regolare equilibrio intestinale.

Sono tra gli alimenti che contengono la maggior quantità (a parità di peso) di proteine vegetali, essenziali per un adeguato apporto energetico, pur essendo prive di grassi.

Sono ricche di potassio, utile per mantenere a un buon livello la pressione sanguigna e preservare la salute del cuore.

Il magnesio che contengono aiuta la contrazione dei nostri muscoli e il calcio mantiene le ossa e i denti forti e sani.

Il ferro, invece, componente dell’emoglobina che è la proteina responsabile del trasporto dell’ossigeno, è contenuto in maggiori quantità nelle lenticchie rosse.

Le lenticchie sono anche fonti di vitamine, in particolare di vitamina B e C. La vitamina B serve a mantenere un buon tono muscolare e contribuisce al buon funzionamento del sistema nervoso. La vitamina C, invece, è un antiossidante e quindi aiuta a mantenere le cellule giovani e a proteggerle da eventuali danni: in particolare, nelle lenticchie, sembra essere in grado di prevenire il cancro al colon.

Riducono i trigliceridi nel sangue, favoriscono memoria e concentrazione, esercitano un controllo indiretto sulla pressione sanguigna. Essendo povere di zuccheri, sono indicate anche per chi soffre di diabete.

Infine, essendo ricche di ferro sono particolarmente adatte per le donne in stato di gravidanza ed allattamento, aiutando anche la regolarità intestinale.

