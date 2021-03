Una chioma di ricci ben definiti e luminosi è difficile da ottenere. I capelli ricci possono essere, infatti, particolarmente difficili da tenere a bada. Specialmente perché il riccio assume forme e consistenze molto diverse tra loro, non c’è una soluzione univoca.

Piuttosto, esistono dei consigli che gli esperti di hairstyle propongono ai loro clienti. Ce n’è per tutti i gusti: per ricci secchi, sformati, poco arricciati, pesanti, rovinati. E poi shampoo specifici, creme nutrienti, schiume. I prodotti per prendersi cura dei ricci sono tantissimi.

Ma per avere ricci belli e definiti, nulla è valido ed economico quanto la tecnica de’ “l’arricciadito”. Allora, scopriamo perché le donne usano questo metodo per avere ricci perfetti e un mosso naturale.

Alcuni consigli sul lavaggio

I capelli ricci hanno bisogno di un’attenzione particolare rispetto a qualunque altro tipo di capello. Per esempio, lavaggi frequenti rischiano di rovinarli, così come uno shampoo aggressivo che li rende crespi e secchi.

Può essere una buona idea utilizzare uno shampoo specifico. Grazie ad esso si rimpolperà il riccio, rendendolo più morbido e aiutandolo ad acquisire naturalmente la sua forma. Subito dopo il lavaggio, è consigliabile non pettinare i capelli con spazzola o pettine. Con l’aiuto delle mani, si applica una maschera o un balsamo apposito che elimina i possibili nodi. Ma la parte importante è l’asciugatura.

Perché le donne usano questo metodo per avere ricci perfetti e un mosso naturale

La tecnica “dell’arricciadito” è davvero utile per dare forma e compattezza ai propri ricci. È utilissimo anche per chi ha capelli mossi e lunghi. Si parte dall’asciugatura, subito dopo il lavaggio e l’applicazione di balsamo o crema.

I capelli ricci non vanno mai sfregati con l’asciugamano. In questo modo si sfibrano. Invece, con un panno leggero bisogna tamponare i capelli delicatamente. Ora viene il momento del favoloso metodo: basta arricciare piccole ciocche di capelli aiutandosi con le dita delle proprie mani. Dalla parte bassa della nuca fino alle ciocche più alte e superficiali. Bastano pochi minuti per aiutare i capelli a prendere la forma “a boccolo”.

Per l’asciugatura sarebbe preferibile avvenisse naturalmente all’aria. In inverno questa modalità risulta complicata. Quindi è bene utilizzare un phon dotato di diffusore, ma con potenza minima e da lontano. È bene anche non asciugare completamente i capelli. Quel minimo di umidità li aiuterà a definire la loro forma.

