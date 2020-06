Perché le criptovalute sono il futuro della finanza? Le criptovalute sono un ecosistema fiorente, che invade senza problemi il territorio della finanza convenzionale. Negli ultimi cinque anni, gli utenti e le transazioni di Bitcoin hanno registrato un tasso di crescita medio di quasi il 60% all’anno. Allo stesso modo, gli investitori privati e pubblici hanno approfondito il loro impegno nei confronti delle criptovalute. Tra queste, Ethereum, Ripple e Stellar, e molte altre in tutto il settore. Vediamo più nel dettaglio un settore, quello del criptovalute, che sta continuando a crescere come importanza, e che è il futuro della finanza.

Le criptovalute sono esplose in un’industria da 200 miliardi di dollari, scatenando un’ondata di sconvolgimenti a livello globale. Al centro delle criptovalute c’è una ricca storia di innovazione. Si estende indietro fino agli anni ’80 del secolo scorso, con i progressi nel campo della crittografia, fino ad arrivare alla tecnologia delle tecniche di crittografia progettate per proteggere la Rete.

Da allora, una serie di eventi hanno plasmato il settore.

Nel 2009 Satoshi Nakamoto ha pubblicato il primo articolo su una valuta decentralizzata, ottenendo il primo Bitcoin. Nel 2011 è stata lanciata Litecoin, una delle criptovalute di maggior successo, e nel 2012 è stata fondata Ripple. L’anno dopo il Bitcoin ha raggiunto per la prima volta i 1000 $ di valore. Nel 2015, poi, un grande salto. Arriva Ethereum, e introduce i contratti intelligenti nell’ecosistema crittografico. Nel 2017 sono oltre 1000 le valute digitali disponibili. Nello stesso anno il Bitcoin supera i 10.000 $ di valore, arrivando quasi a toccare i 20.000. Nel 2018, infine, viene offerta un’infrastruttura basata sulla blockchain (il vero valore delle criptovalute) per le applicazioni decentralizzate.

Oggi ci sono oltre 5.000 valute crittografiche in circolazione, molte costruite su applicazioni e casi d’uso innovativi, e l’ecosistema si evolve rapidamente. Vediamo perché le criptovalute sono il futuro della finanza.

Perché le criptovalute sono il futuro della finanza?

Oggigiorno le criptovalute offrono progressi all’avanguardia, diversificati e trasformativi. Inoltre, sono anche considerate un investimento nel sistema finanziario di domani, la finanza decentralizzata. Quest’ultima è un sistema finanziario alternativo emergente, costruito su una blockchain pubblica, che permette una maggiore accessibilità perché chiunque ha la possibilità di connettersi ad essa. Inoltre, le transazioni sono pubblicamente visibili, consentendo una maggiore trasparenza in tutto il sistema.

I vantaggi

Possono essere utilizzate nei pagamenti, per l’acquisto di beni senza bisogno di un intermediario. Inoltre possono essere una riserva di valore, visto che molte di loro sono scarse e con una quantità totale da mettere in circolo ben definita già alla loro creazione. Possono essere connesse a beni fisici, come l’oro, od a valute reali, come il dollaro, e quindi essere scambiate come se fossero tali. A livello di privacy sono il massimo, in quanto sono tutte valute criptate, e molte persone vogliono proprio questo. Possono permettere a chi non ha accesso a una banca di entrare nel sistema finanziario. Infine, possono permettere alle persone di creare applicazioni senza un’autorità centrale, collegando direttamente l’utente e il creatore (le app decentralizzate di prima).

Il futuro è già qui

L’ecosistema delle criptovalute sta crescendo rapidamente. In tutto il mondo, attori pubblici e privati ne riconoscono il potenziale in molti settori. La crescente popolarità della crittografia sta rafforzando le nuove politiche e la loro adozione, come dimostrano i numerosi attori che cercano di penetrare in questo spazio. Attori pubblici, come governi, banche centrali ed organizzazioni sovragovernative. E attori privati, come investitori istituzionali, mercati di scambio, banche, industrie tech ed anche società di utilities.

Man mano che le criptovalute continuano ad acquisire slancio, le loro implicazioni a lungo termine verranno messe ancora più a fuoco. Fondamentalmente, le loro fondamenta crittografiche gettano le basi per i futuri progressi della finanza. Radicate in sistemi decentralizzati e autonomi, le valute crittografiche stanno contribuendo a trasformare la finanza così come la conosciamo. E lo fanno sbloccando innumerevoli opportunità di investimento in tutta l’economia globale.