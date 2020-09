Perché le carote sono di colore arancione e perché è meglio così? Si pensa che le carote siano di colore arancione perché così hanno stabilito gli agricoltori olandesi. Ma c’è dell’altro.

Tanti colori di frutta e verdura

Tanti sono i colori delle verdure e degli ortaggi. Il nome stesso verdura, significa che si tratta di alimenti dal colore verde. Fra gli ortaggi poi troviamo più varietà di colore, si va dal viola scuro delle melanzane ai variopinti peperoni. Però se pensiamo ad un ortaggio arancione, subito ci viene in mente la carota.

Perché le carote sono di colore arancione e perché è meglio così

È sorprendente allora scoprire che le carote non hanno sempre avuto questo aspetto. Questa verdura ha tutt’oggi diversi colori, bianca, viola o giallo pallido. Quelle di colore viola, ad esempio, sono di origine persiana ed in passato anche molto diffuse.

Una leggenda narra che il colore arancione delle carote derivi da Guglielmo III d’Inghilterra, famoso come Guglielmo d’Orange. Guglielmo aiutò a ottenere l’indipendenza olandese dalla Spagna nel 17° secolo. Gli agricoltori olandesi, perciò, cambiarono il colore delle loro carote, incrociando dei semi, in arancione, come omaggio al sovrano. Il nuovo colore divenne persino più popolare del precedente. Nonostante l’arancione sia il colore ufficiale dei Paesi Bassi ancora oggi, questa storia è tuttavia solo una leggenda, almeno per quanto riguarda la parte sulle carote.

Un colore portafortuna

Le carote dal colore arancione, sono più dolciastre e perciò più apprezzate di quelle persiane. Ma la preferenza nasce anche da un altro motivo di tipo estetico. Le carote arancioni sono più belle a vedersi e dunque piacevano di più.

Questa preferenza di colore ha decisamente fatto la fortuna delle carote. In una ricerca fatta qualche tempo fa, si sono sperimentati gli effetti dei colori sulla vendita al supermercato. Si sono preparati degli scaffali, ognuno con colore di fondo diverso. Si è così scoperto che i prodotti che erano sullo scaffale dal colore arancione erano i più venduti. Secondo lo studio, l’arancione dunque è un colore che stimola l’acquisto. Questo motivo potrebbe aver condizionato il successo rapido con cui la carota arancione ha soppiantato tutte le altre.