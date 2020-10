Ci avete mai fatto caso che quando comprate le patatine in busta al supermercato, il pacchetto è pieno a metà? Perché le buste delle patatine sono sempre mezze vuote? La risposta non è legata ad una strategia di marketing per vendere meno patatine. Ma è legata al loro corretto mantenimento durante il trasporto della merce e durante la vendita. Oltre che al loro mantenimento in generale. Quindi se comprate le patatine in busta non vi lamentate con il produttore perché il sacchetto è mezzo vuoto, perché non riceverete indietro nulla. Ora vi spieghiamo il perché.

Le buste delle patatine piene a metà

Il sacchetto mezzo vuoto non è assolutamente una truffa, ma è un modo per venire incontro al consumatore. Questa tecnica si chiama slack fill e cerchiamo ora di capire bene perché le buste della patatine sono sempre mezze vuote. Questo specifico modo di imballare il cibo è studiato per evitare che durante il trasporto del prodotto, dalla fabbrica fino al supermercato e quindi a casa tua, le patatine si rompano. E che quindi quando arrivi a casa e sei pronto per gustartele davanti a un film queste non siano solo delle briciole.

Nel sacchetto però non è presente aria. Cosa c’è dentro?

Ovviamente quella che è presente nel sacchetto però non è aria, ma bensì azoto oppure gas nitrogeno. Questi due elementi chimici permettono il giusto mantenimento delle patatine sia in fatto di gusto, sia di odore. Evitano inoltre la nascita di batteri all’interno della busta. Non esistono regole su quanto prodotto chimico però va inserito nella busta. Quindi ci saranno alcune marche che avranno più patatine altre invece che ne avranno meno.

Ora che l’arcano sulle patatine in busta è stato svelato, non potrete fare nessuna causa ai marchi perché pensate che sia una truffa. Potete invece informarvi su quali siano le buste con più patatine e quali con meno.

