Perché le bottiglie di vino si tappano proprio con il sughero

Cosa c’è di meglio che stappare una buona bottiglia di vino per arricchire un pasto oppure per godersi una ben meritata pausa di relax? Come tutti sappiamo, esistono al mondo migliaia di varietà di vino diverse, dai più leggeri ai più corposi, dai rossi, ai bianchi, ai rosati.

Ma quasi tutti i vini del mondo hanno qualcosa in comune: vengono conservati in bottiglie tappate con il sughero. Ma quali sono i vantaggi di questo materiale? E perché si è scelto di conservare la tradizione di tappare le bottiglie col sughero anche nell’epoca della tecnica? Scopriamo perché le bottiglie di vino si tappano proprio col sughero.

Un materiale completamente naturale dai mille usi

Innanzitutto, la tradizione gioca un ruolo importante. Il sughero è un materiale di origine completamente naturale, che noi esseri umani abbiamo imparato a sfruttare millenni fa. Si tratta della corteccia di un particolare tipo di quercia, la quercia da sughero.

Già ai tempi dell’antico Egitto, e poi dei Greci e dei Romani, il sughero trovava mille usi diversi. Si utilizzava come isolante per le case ad esempio, o come galleggiante durante la pesca. E naturalmente, per tappare le bottiglie. Ma perché le bottiglie di vinosi tappano proprio con il sughero?

Non lascia passare liquidi e gas, ed è molto resistente

Il sughero ha numerose proprietà che lo rendono perfetto per tappare le bottiglie di vino. Si tratta infatti di un materiale morbido, malleabile ed elastico, ma anche isolante. Inoltre, il sughero è impermeabile non soltanto ai liquidi, ma anche ai gas, e questo gli permette di preservare perfettamente l’aroma del vino. Inoltre, il sughero è piuttosto resistente all’attacco di muffe, marciume o insetti. Un altro grandissimo vantaggio del sughero, è che si tratta di una risorsa rinnovabile, e a basso impatto ambientale. Le querce da sughero, infatti, non si danneggiano durante la raccolta, e possono continuare a produrre la loro corteccia per molti decenni.

Un vino perfettamente conservato grazie al suo tappo di sughero è ottimo non soltanto da bere, ma anche per cucinare.