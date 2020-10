Più che Trump poté il Covid. Potremmo sintetizzare così la seduta delle Borse europee. Le Piazze del Vecchio Continente hanno terminato per lo più in negativo una giornata cominciata incerta e finita allo stesso modo. Per un timore che si sta iniziando a diffondere tra gli operatori. Ecco perché le Borse tremano e cosa temono gli operatori, secondo l’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

L’effetto Trump

È tutto legato a Trump, nel bene e nel male. Le Borse dipendono da lui e dal suo contagio, direttamente o indirettamente. Ci spieghiamo meglio per rendere chiaro perché le Borse oggi in Europa hanno seguito un cammino incerto.

Il contagio del Presidente Trump ha rimescolato le carte delle elezioni presidenziali USA. Un appuntamento a cui i mercati azionari, in particolare quelli americani, guardano con molta attenzione.

Come il contagio di Trump ha rimescolato le carte? Prima il ricovero, poi l’uscita dall’ospedale, ne hanno fatto una specie di supereroe in grado di sconfiggere il micidiale bacillo. Evento che influirà parecchio sull’elettorato.

Ma sarebbe miope limitare a questo fattore l’influenza dell’evento, che ha in realtà una portata ben maggiore. Infatti ha rimesso al centro il problema del Covid, che in USA è arrivato al record di 7,5 milioni di contagiati.

Perché le Borse tremano e cosa temono gli operatori

Questo problema, che sta diventando serio, peserà molto sulla restante campagna elettorale USA. Ma anche i mercati azionari iniziano a preoccuparsi. In particolare quelli europei, perché una seconda ondata di contagio si sta espandendo nei principali Paesi del Vecchio Continente. Si prospetta un possibile nuovo blocco delle attività, anche solo parziale e questo fa tremare i mercati più a rischio, ovvero quelli europei.

Ecco perché oggi le principali Piazze in Europa hanno chiuso in ribasso. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), di Piazza Affari, è l’unico che ha chiuso appena sopra la parità. Ha terminato la seduta a 19.435 punti, in rialzo dello 0,03%.

A conferma di quanto scritto sopra, mentre le Borse chiudevano in Europa in affanno, Wall Street volava con rialzi oltre il punto e mezzo percentuale.

