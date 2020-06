Le Borse europee vengono travolte da una ondata di entusiasmo e chiudono una seduta volando letteralmente. Si lasciano alle spalle le incertezze delle scorse sedute e terminano con progressi attorno ai 3 punti percentuali. Ma cosa è accaduto per spingere così in alto i listini del Vecchio Continente? Ecco perché le Borse oggi sono esplose: i veri motivi che hanno spinto i listini europei

In Piazza Affari tornano a volare le banche

Che la giornata sarebbe stata positiva lo si intuiva dopo la chiusura della Borsa giapponese. L’indice Nikkei 225 ha terminato con un guadagno di quasi il 5%, apprezzamento che non si vedeva da tempo. La forte chiusura è stato un bel viatico per le Borse europee che infatti hanno aperto tutte in forte rialzo. E hanno terminato la seduta con balzi attorno al 3%. L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), di Piazza Affari ha guadagnato il 3,4%, chiudendo a 19.625 punti. Lo stesso guadagno ha realizzato l’indice tedesco Dax. Londra ha guadagnato il 2,9% e Parigi è salita del 2,8%.

A Milano sono tornate a volare le banche. Banco Bpm ha guadagnato il 7%, Unicredit e Bper Banca il 6%, Ubi quasi il 5%, Intesa Sanpaolo poco più del 4%. Ma la protagonista della giornata è stata Buzzi che ha realizzato un guadagnano di quasi il 10%. Buzzi è una azienda di costruzioni, il suo business è tipicamente ciclico, quindi influenzato dall’andamento delle crescita economica. L’azione ha goduto delle indiscrezioni secondo le quali l’azienda potrebbe essere coinvolta in un grande piano di investimento in infrastrutture in USA.

Perché le Borse oggi sono esplose: i veri motivi che hanno spinto i listini europei

Il rialzo di Buzzi Unicem spiega perché Piazza Affari e le Borse europee sono volate. La scommessa degli operatori è che il Covid sia definitivamente sconfitto e che adesso inizi un piano di investimenti che farà volare le economie di USA e Europa.

La differenza di apprezzamento tra le Borse del Vecchio Continente e i listini USA si spiega con due motivi. Il primo è che i mercati azionari europei hanno corso meno di quelli USA nei mesi scorsi. Il secondo motivo è legato alla riunione dei capi di Stato e di Governo della UE per decidere sul Recovery Fund. Si punta su una approvazione veloce e su un rapido utilizzo dei fondi per investimenti a favore della crescita