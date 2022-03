Le Borse europee oggi hanno dato apparentemente prova di schizofrenia. In pochi giorni i listini sono passati dal perdere il 5% (venerdì 4 marzo), a guadagnare il 6 o 7% della seduta odierna. Nel frattempo, le cause che hanno spinto la caduta dei prezzi non si sono modificate, anzi, sono peggiorate. L’invasione russa dell’Ucraina non cessa, anzi i combattimenti si intensificano. E si intensifica anche la guerra economica. Ieri il presidente Biden ha ufficializzato che gli USA non importeranno più petrolio e gas dalla Russia. Lo stesso farà la Gran Bretagna, che chiede ai Paesi membri del G7 di fare altrettanto. La Russia minaccia di chiudere i rubinetti del gas verso l’Europa, per non parlare dei velati riferimenti a una possibile guerra nucleare

Ce n’è abbastanza per vedere sprofondare le Borse, che invece oggi sono salite come raramente accade di vedere. Oggi hanno guadagnato tutte le Borse in Europa. L’Euro Stoxx 50 ha guadagnato il 7,4%. Il Dax, l’indice maggiore della Borsa tedesca, è salito del 7,9%. A Parigi l’indice Cac ha guadagnato il 7,1%. Solamente Londra è rimasta indietro. Il Ftse 100 è salito del 3,2%.

Perché le Borse esplodono al rialzo, Piazza Affari vola del 7% in una seduta e questo titolo schizza del 12%

A Piazza Affari il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso con un rialzo del 6,9% terminando a 23.889 punti. In apertura l’indice ha aperto oltre i 23.000 punti e si è involato verso il target indicato in una precedente analisi.

Nel paniere dei titoli a maggiore capitalizzazione, 20 azioni hanno realizzato una performance superiore al 7%. I bancari sono stati protagonisti assoluti della seduta, con rialzi tra il 9% e l’11%. Ma è Stellantis il titolo che ha guadagnato di più, con un rialzo stratosferico del 12%.

Molti si domanderanno come sia possibile assistere ad un simile evento e cosa può avere scatenato questa euforia. La risposta tecnica è semplice. Dopo giorni di continue vendite allo scoperto, improvvisamente queste sono cessate. Chi vende allo scoperto, cede azioni che non ha ma che poi dovrà consegnare. La scommessa è di vendere oggi azioni incassando 100 per poi ricomprarle alcuni giorni dopo (la ricopertura) ad un prezzo inferiore, lucrando sulla differenza. Le ricoperture spingono gli ordini di acquisto sulle azioni oggetto in precedenza di forti vendite, così il mercato sale.

Unicredit e le banche italiane sono state massacrate nell’ultima settimana. Unicredit ha perduto il 50% del valore di Borsa dal massimo del 10 febbraio al minimo del 7 marzo. Oggi le ricoperture sui titoli bancari, ma anche su Stellantis e su molte altre azioni, hanno fatto volare la Borsa.

Le Borse salgono ma i prezzi di petrolio e gas scendono

Tecnicamente questo è il motivo del perché le Borse esplodono al rialzo. Tuttavia, rimane un mistero come sia possibile che, nonostante l’embargo di USA e GB, il prezzo del petrolio e del gas siano crollati. Nelle ultime 24 ore il prezzo dell’oro è diminuito e quello del frumento è sceso moltissimo. Sembrerebbe che gli operatori stiano scommettendo sul termine veloce della guerra e sul ritorno alla normalità.

Approfondimento

Il punto sui mercati