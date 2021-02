Alla fine di marzo sta per scadere il divieto di licenziamento, ciò comporterà un crescente numero di disoccupati dovuti alla crisi. Come trovare lavoro se si viene licenziati? Il 5% degli italiani trova lavoro con le agenzie interinali, il 3% con l’ufficio di collocamento, il resto lo trova grazie a conoscenze, concorsi e autocandidature.

Il lavoro tramite agenzie interinali rappresenta una quota importante soprattutto per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Vista la scarsa fiducia italica nell’ufficio pubblico di collocamento, cercare lavoro tramite agenzie interinali è uno step fondamentale.

Eppure si sente spesso il commento di chi cerca lavoro: perché le agenzie interinali non chiamano mai?

Possibili cause

Il “bello” delle agenzie interinali è che guadagnano solo se collocano lavoratori, quindi teoricamente avrebbero tutto l’interesse a farlo. Spesso gli utenti si candidano per posizioni per cui sottovalutano l’esperienza necessaria spinti dalla pressione alla ricerca.

L’esperienza con le agenzie interinali è diversa a seconda della zona in cui si vive, il tipo di economia locale e il titolo di studio che si possiede. È logico dire che nelle regioni con economie più vive l’esperienza con le agenzie interinali è migliore. Allo stesso modo avere delle competenze tecniche richieste in questo momento accresce la possibilità di essere chiamati.

Dall’altro lato non bisogna sottovalutare che spesso, come qualunque attività commerciale, le agenzie pubblicano offerte solo per reperire curriculum. Tali profili potranno essere utili in futuro per ricerche da parte dei loro clienti.

Perché le agenzie interinali non chiamano mai? Ecco alcuni consigli

È preferibile non inviare il curriculum per mail, ma registrarsi sul sito dell’agenzia. È importante compilare con attenzione i campi della scheda di iscrizione. Bisogna aggiornare periodicamente i dati. È utile controllare gli annunci presenti sul sito e sui canali social. È consigliato periodicamente (senza esagerare) contattare l’agenzia stabilendo un rapporto personale con chi si occupa della selezione.