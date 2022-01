La festa degli innamorati sta per arrivare e in molti si chiedono come stupire il partner prenotando una buona cena. Certo, andare al ristorante è sempre una festa e una gioia per noi italiani, per almeno due ragioni.

Da una parte siamo quel popolo che affonda le sue radici in una cultura gastronomica unica al Mondo. Di conseguenza, oltre ad essere abituati a mangiare sempre bene sappiamo riconoscere la qualità e quindi a gioire di una buona cena.

Inoltre, per il 14 febbraio i ristoranti abbelliscono i tavoli con centrotavola pieni di fiori, le luci sono soffuse e le candele rosse creano un’atmosfera davvero romantica. Tutto questo può piacere, ma il problema è che questo genere di serate alla lunga stufano. La prima volta è magica, ma se continuiamo a organizzare sempre la stessa cosa rischiamo cadere nella banalità. Dunque, perché la solita banale cena al ristorante quando per San Valentino di potrebbe mettere in pratica quest’idea semplice ma molto romantica?

La semplicità

Ricordiamoci di un aspetto preliminare. Il partner che prova realmente un sentimento forte nei nostri confronti non si vuole stupire dalla scelta di posti o esperienze costose. Anzi, chi ci ama davvero troverebbe questa scelta altrettanto banale.

Tentare di stupire con un jet privato è stupido, perché spesso sottolinea la nostra poca fantasia e la nostra poca attenzione. A chi non piacerebbe partire su un’isola deserta a bordo di un jet privato? Non è di certo un regalo pensato su misura, e poi, ovviamente non è nemmeno alla portata di tutti. Quindi, una cena e molte centinaia di euro spese potrebbe essere, allo stesso modo, un regalo poco gradito.

Dobbiamo puntare sulla fantasia e sull’attenzione verso l’altro.

Potremmo prendere un bellissimo mazzo di rose se il nostro partner è una donna o un bel portafoglio sei il partner è uomo. Passiamo anche al supermercato e prendiamo qualche affettato, qualche oliva e qualche mozzarellina. Se abbiamo tempo, passiamo in enoteca e prendiamo questo vino perfetto per la serata romantica, oppure va bene qualsiasi champagne anche al supermercato.

Poi, ci vestiamo molto bene e con la nostra macchina andiamo a prendere il partner. Lo portiamo nel posto più bello della città o nei dintorni sulle alture e facciamo un pic nic, anche all’interno della macchina. Ecco un super San Valentino.

