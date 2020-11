Lavare le mani, specialmente in questo periodo di coronavirus, è un gesto fondamentale per la salute di ognuno. È una buona abitudine, specialmente per fare in modo che i batteri non si diffondano e per prevenire le infezioni.

Si è sempre pensato che, lavare le mani con l’acqua calda, fosse indispensabile per uccidere più germi e batteri.

Qual è la temperatura giusta per lavarsi le mani?

Uno studio recente ha rivelato come la temperatura dell’acqua non ha alcuna importanza nel rimuovere i batteri dalle mani.

Ecco perché la scienza dice di non lavare le mani con l’acqua calda

Uno studio americano della Rutgers University ha rivelato che, la temperatura dell’acqua, non influisce sui batteri. Lavare le mani con l’acqua fredda, elimina la stessa quantità di batteri del lavaggio con acqua calda.

L’esperimento è stato eseguito su un gruppo di 21 volontari. Le loro mani sono state esposte a delle quantità di batteri, per un periodo di sei mesi. I volontari sono stati divisi in tre gruppi ed è stato chiesto loro di lavare le mani con acqua fredda, tiepida e calda.

Alla fine dell’esperimento, i dati hanno rivelato che, non importa quale sia la temperatura dell’acqua, ma è il tempo d’azione che rende efficace il lavaggio.

Il lavaggio delle mani, non deve mai durare meno di dieci secondi.

Sapere perché la scienza dice di non lavare le mani con l’acqua calda è importante anche per la salvaguardia dell’ambiente.

L’acqua calda non influisce sull’attività antimicrobica, ma ha un impatto negativo sull’ambiente per il consumo di energia, tra l’altro anche inutile.

Come si lavano le mani

Bagnare le mani con l’acqua corrente e un qualsiasi sapone. Strofinare e lavare con attenzione tutta la superficie delle mani, senza tralasciare nulla.

Strofinare bene, per almeno venti secondi e risciacquare eliminando tutto il sapone.

Le asciugamani con cui vengono asciugate le mani, devono essere pulite e ben asciutte, per evitare la proliferazione dei batteri.