Ogni volta che si fa andare la lavastoviglie nel momento in cui si deve scaricare si nota che le stoviglie in plastica non sono mai completamente asciutte. Il problema potrebbe essere riconducibile alla lavastoviglie? No, la causa non risiede nella macchina. E allora perché la plastica in lavastoviglie non si asciuga completamente?

Le stoviglie comuni

Quando si lavano ad esempio forchette o pentole in acciaio, queste si asciugano subito. E si possono riporre negli scaffali con serenità perché non presentano nessuna goccia. Con la plastica invece è diverso, perché bisogna asciugarle anche a mano con uno straccio. La lavastoviglie funziona ad alte temperature, in questo modo le stoviglie saranno igienizzate e pulite per bene. Ma è proprio nel calore che si nasconde il mistero.

Perché la plastica in lavastoviglie non si asciuga completamente?

La plastica è un materiale con una bassa conduttività termica. In altre parole non trasmette bene il calore. Infatti quando si scarica la lavastoviglie, le stoviglie di plastica non sono mai troppe calde come ad esempio gli oggetti metallo. Infatti il metallo è considerato un buon conduttore di energia, non quanto però argento e oro che sono considerati quelli a più alta conduttività.

La bassa conduttività termica della plastica quindi è il motivo per cui sugli oggetti di questo materiale rimangono le gocce d’acqua. La plastica assorbendo meno calore non permettere una totale evaporazione dell’acqua sulla superficie. Altro fattore che incide è che la plastica è un materiale impermeabile, e quindi crea una barriera protettiva contro l’acqua.

Dunque per far si che si asciughino al meglio le stoviglie in plastica quello che è possibile fare è lasciare un pochino aperta la lavastoviglie quando finisce il lavaggio. In questo modo l’acqua si asciughi e se non dovesse asciugarsi totalmente non resta che passare uno straccio.

