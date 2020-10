La miopia è uno dei difetti visivi più diffusi al mondo. Circa due miliardi e mezzo di persone ne sono affetti. Il numero cresce di settimana in settimana di circa un milione di nuovi casi.

Rispetto a cinquant’anni fa, l’incidenza è quasi raddoppiata nella popolazione europea e negli Stati Uniti, dove almeno una persona su quattro è miope. In Giappone, Cina e Corea del Sud si arriva a una persona su due. Gli esperti ci dicono che questi numeri sono destinati a crescere ulteriormente. Perché la miopia è sempre più diffusa?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Perdi peso facilmente con questo integratore. Offerta Speciale 4x1 Scopri di più

La miopia ha cause ereditarie, ma subisce anche l’influenza dell’ambiente

Un bambino con un genitore miope è tre volte più a rischio. Se entrambi i genitori sono miopi, lo è sei volte di più. Ma le diagnosi di miopia in bambini e adolescenti sono in aumento anche tra chi non ha una storia familiare di questo tipo. Il motivo è correlato al nostro stile di vita. Già sapevamo che lo studio e la lettura sono legati a un aumento dell’incidenza di difetti visivi, soprattutto con l’età. Ma oggi siamo esposti a cause ambientali di maggiore impatto e che toccano la popolazione fin dalla più tenera età.

Parliamo degli schermi di smartphone, cellulari e tablet

Non sono cause isolate, non ci sono prove che l’utilizzo di uno smartphone causi miopia, però bisogna tener conto di una concomitanza di fattori. I bambini e i giovani trascorrono molto più tempo al chiuso, in ambienti ristretti dove la vista non spazia. Il tempo trascorso a fissare una pagina o uno schermo non si limita allo studio e ai compiti. Invade anche il tempo e lo spazio del gioco e della socializzazione.

Perché la miopia è sempre più diffusa? Un problema da non sottovalutare

La miopia non è solo un piccolo inconveniente ed il problema non è certo indossare un paio di occhiali. Piuttosto, bisogna ricordare che la miopia, specialmente se trascurata, tende a peggiorare e può portare nel tempo a complicanze gravi. Un esempio è il distacco della retina, dovuto a un continuo allungamento del bulbo oculare e al conseguente stiramento di questa membrana.

Cosa fare? Innanzitutto prevenzione. Soprattutto chi ha figli o opera in ambito educativo dovrebbe evitare che i bambini piccoli tengano gli schermi dei dispositivi troppo vicini agli occhi.

Dovrebbe, invece, stimolare il piacere delle attività all’aria aperta, per sviluppare le abilità spaziali e atletiche e contemporaneamente proteggere la vista. Nel caso la miopia sia già presente, dovremmo sottoporci e sottoporre i ragazzi a controlli annuali. La correzione adeguata può stabilizzare il problema e prevenirne l’aggravarsi nel tempo. Esistono, inoltre, cure con specifici colliri a base di atropina, che riducono il peggioramento della vista nei bambini.

Perché la miopia è sempre più diffusa e come proteggere la vista con le corrette abitudini

Instaurare buone abitudini è più facile e vantaggioso rispetto a seguire una cura quando il problema è già grave. Difficilmente potremo fare a meno di usare computer e smartphone oggigiorno, tuttavia possiamo farlo in modo consapevole. Cosa aiuta concretamente a proteggere la vista? Sicuramente la postura corretta, il giusto distanziamento dallo schermo, le pause fisiologiche e la sana alimentazione, che includa un apporto di carotenoidi e altri antiossidanti.

Per approfondire vi consigliamo un piccolo esercizio utile a chi trascorre molte ore davanti al computer o altri schermi.